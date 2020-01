Új büszkeségeit mutatja be a Viski múzeum

A paraszti élet pillanatait megörökítő faszobrokat állítottak ki a Városi Galériában pénteken.

A három elismert népi fafaragó életművéből készült válogatás a Viski Károly Múzeum kincse, és jelentős részét csak a közelmúltban vásárolták meg vagy kapták ajándékba. Az Égig érő fa címmel ellátott tárlat a nagytilaji juhászból lett szobrász Tőke Imre, a miskei népijáték-készítő Czár János és a fahangszerek készítéséről is híres, szintén miskei Kollár János munkáiból állt össze.

– Az új szerzeményeinket mutatjuk be a közönségnek, három alkotót, akik közül kettőnek a munkái az elmúlt két esztendőben kerültek a múzeum tulajdonába. Czár János hagyatékának egy részét 2018 decemberében, a másik részét 2019 decemberében vásároltuk meg. Az első részletet a családnál maradt hagyaték képviseli, míg két hónappal ezelőtt azokat az alkotásokat vásároltuk meg, amelyeket a kalocsai könyvtárban, letétként állították ki éveken keresztül – árulta el a megnyitón Romsics Imre. A Viski Károly Múzeum igazgatója a másik két alkotó műveinek beszerzéséről is beszélt. Tőke Imre szobrait 2019 tavaszán kapták ajándékba, miután elhunyt a Kalocsán is többször kiállító festő, Ördög Noémi (Naomi Devil) műgyűjtő édesapja, akinek a hagyatékát nem tudta eltárolni a család, így a Tőke-szobrokat például a kalocsai Városi Képzőművészeti Gyűjteménynek ajánlották fel. A harmadik szobrász, Kollár János életműve ezeknél jóval korábban, 2001-ben került a múzeumhoz.

– A fafaragó második életet ad a fának: új életet lehel belé, új életre kelti az anyagot – fogalmazott a kiállítási anyag kapcsán a Viski művészettörténésze, Budai Viktória. – A 20. században a naiv művészet átlépi a népművészet kereteit. A hagyománykövető népművészek kézművesminta, illetve klisék alapján dolgoznak. A naiv művészek viszont nem elsősorban modell után alkotnak, hanem a valóságot konvencióktól mentesen szemlélve. Nem ismerik az előzményeket, nem tudják, hogy meddig jutottak az elődök, ezért az érzelemvilágukból indulnak ki és ösztönösen alkotnak. Egy jó értelemben vett gátlástalansággal és elementáris erővel küzdik le az ismereteik hiányát – magyarázta a szoborválogatás egyedi hangulatát.