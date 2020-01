TST Táncgálát tartottak a Hírös Agórában

Nagy érdeklődés mellett vasárnap délután rendezte meg a kecskeméti TST Táncstúdió idei gálaműsorát, melyre hónapok óta készültek a fiatal tehetségek és Váczi Niki vezető koreográfus.

A Hírös Agórában bemutatott, látványban gazdag műsorban a közönség 15 produkciót láthatott több mint száz diák részvételével. Több különleges produkció is helyet kapott: például fellépett a 2019-es világbajnokságon 3. helyen végzett Reborn Team is. Első alkalommal lépett színpadra a TST Jakabszállás csoport, akik 2019 októbere óta táncolnak. Gyermek, junior és aktív felnőtt csoport is bemutatkozott. A legújabb 2020-as versenykoreográfiák mellett egy-két régi kedvenc is feltűnt a műsorban.