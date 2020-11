Tovább folytatódik a munka a kecskeméti Cirókában

Bár számítottak rá, hogy megint be kell zárniuk a kapu­kat, mégis nagyon elkeseredtek a kecskeméti Ciróka Bábszínház társulatának tagjai az újabb korlátozás miatt. Terveik mindenesetre vannak, és bizakodnak, hogy a tavaszi bemutatókat már megtarthatják.

Alighogy berendezkedtek a Ciróka Bábszínházban arra, hogy csak minden harmadik székén ülhet néző, és latolgatták, hogy ezt vajon hogyan tudják majd elfogadtatni a bölcsődés-óvodás gyerekekkel és szüleikkel, jött az újabb kormányrendelet, ezúttal már a teljes bezárásról.

– Szomorúan hallgattuk a miniszterelnöki bejelentést, de azt is mondhatom, hogy sajnos már némi rutinnal, hiszen a vírus fejleményeit figyelve tartottunk ettől, és lelkileg fel voltunk rá készülve, már amennyire erre rá lehet hangolódni – mondta Kiszely Ágnes igazgató.

Tavasszal a bábszínház gyorsan alkalmazkodott a megváltozott körülményekhez, hétvégente online formában mentek az előadások. Elképzelhető, hogy most is lesznek netes megjelenések, de Kiszely Ágnes leszögezte, a streamelés, az élő közvetítés útja számukra nem járható, főleg a közönség fiatal kora miatt, de technikailag sincsenek erre felkészülve.

– A színház lényege, hogy a néző élő, személyes élményt kap, és mindezt egy közösség részeként. Az „ott és akkor” varázsa megismételhetetlen, ezt nem tudja semmilyen közvetítés pótolni. A gyerekeknél főleg nem, mert ők teljesen másként élik meg a színházi előadást. A képernyőn keresztül látott darab közel sem tudja úgy megérinteni őket, mint amikor a színházteremben ülnek – vélekedik az igazgató. Kérdésünkre elmondta, mindenki nagyon rosszul éli meg a társulatnál a korlátozásokat, hiszen pont a munkájuk, hivatásuk lényege veszik el a kapuk bezárásával, nem lélegezhetnek együtt a közönséggel.

Természetesen nem fognak ölbe tett kézzel ülni és várni, míg végre elmúlik a járvány mostani hulláma. Az eredeti tervek szerint folytatják az évadot, egyelőre sajnos előadások nélkül, de a bemutatók eredeti időpontja szerint, hogyha javul a helyzet, és lehetőség lesz a nyitásra, rögtön színpadra tudjanak állni. Például a Veres András rendezésében elkészült A mindentlátó királylány című előadással, melynek szeptemberben betegség miatt maradt el a bemutatója, most pedig a korlátozó intézkedések miatt.

A próbák tehát folyamatosak, dolgozik a műhely is, készülnek a bábok, díszletek. Kiszely Ágnes szerint, ha ebben a nehéz helyzetben legalább egy pozitív dolgot meg kell nevezni, akkor az a próbákra és műhelymunkákra jutó idő. Normális működés esetén az évi 470-500 előadás mellett zajló próbafolyamatok feszített munkatempót igényelnek, ami igen megterhelő a társulat egészének. Most több idő jut az elmélyült munkára, régóta tervezett workshopok meg­tartására.