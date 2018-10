Török módszerrel festett egykori iskolájában Balázs

Egy ősi török festőtechnikával ismerkedhettek a Kiskőrösi EGYMI Iskola diákjai a közelmúltban. Vida Balázs, az intézet egykori autista diákja mutatta be a fogásokat az érdeklődő ­gyermekeknek.

Vida Balázs, miután néhány éve befejezte a tanulmányait a Kiskőrösi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskolában népi bőrműves szakmát tanult Nádudvaron, mivel nagyon jó kézügyességgel rendelkezik. A 18 éves fiú nyitott minden olyan kézműves alkotói tevékenységre, amely megmozgatja a fantáziáját, és fejleszti a szépérzékét. Néhány hónapja a török intézet meghívására egy török festő, Ertugrul Incel több magyarországi helyszínen – Budapesten, Egerben és Nádudvaron mutatta be, az Ebru – felhő – festészet érdekességeit, amely Balázs figyelmét is felkeltette. Kipróbálta ezt a stílust. Megtetszett neki. A XIV. századig visszavezethető technikát ma is sokan gyakorolják a kis-ázsiai országban, amely a keleti festészet, mással össze nem téveszthető megjelenítését mutatja.

A mester javaslatára a budapesti Yunus Emre Intézet (a török kulturális intézet) támogatásával több magyar fiatal kapott alkotói ösztöndíjat Törökországba. Így jutott ki Balázs is nyáron a magyar csoport tagjaként, Isztambulba, ahol egy festő segítségével mélyebben tanulmányozhatta a keleti festőművészet fogásait. A kiskőrösi bemutatón a Törökországból hazahozott festékeket keverte be, amelyek alapanyaga ásványi és növényi jellegű. Némi szarvasmarhaepét is fel kell használni az alkotás során, majd egy tálba öntött víz felszínére a festéket rózsapálcás festőecsettel kell ráspriccelni. Különleges, egyszeri, megismételhetetlen, kétdimenziós formák születnek így a folyadék felszínén.

A kiskőrösi iskola diákjai az alkotás minden apró folyamatát láthatták, sőt volt olyan vállalkozó kedvű diáklány, aki meg is próbálta a rózsafa ecsettel a vízre fröcskölni a festéket, török módra.

A Kiskőrösön megtartott rendhagyó bemutatót jelenlétével megtisztelte Yakub Gül, a Yunus Emre Intézet igazgatója és Abdikoglu Török Johanna kulturális-művészeti ­koordinátor is.

Különleges keleti festészeti technika

Egy téglalap alakú edénybe vizet töltenek. A vízhez egy speciális növény, a kitre gyökeréből kivont anyagot öntenek, amitől a víz sűrűvé válik. Ennek segítségével a festék a víz felszínén marad. A festékek mindegyikét különböző színű földből és növényi anyagokból készítik. A felhígított festékhez pipetta segítségével marhaepét adagolnak, a festék viszkozitása múlik a hozzáadott epe mennyiségétől. Kifejezetten erre a célra, rózsafából és lószőrből készített ecsettel dolgoznak, annak segítségével csepegtetik a festéket a víz felszínére. Ezután különböző eszközökkel formázni kezdik a vízen ülő festéket, nagyon népszerűek például a virágformák, a tulipán vagy a rózsa. Ha kész a minta, egy papírt fektetnek a vízre és pár másodperc elég, hogy a képet felvegye a papírlap. Ezután megszárítják és igénynek megfelelően ragasztják egy keményebb anyagra.