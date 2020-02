Tormay-domborművet avattak az emléknap tiszteletére

Országszerte a kommunista diktatúra áldozataira emlékeztek kedden. Kiskunfélegyházán az emléknap tiszteletére rendezett események első állomása a Petőfi Sándor Városi Könyvtár volt, ahol domborművet avattak Tormay Cécile, a századforduló legnagyobb magyar írónője tiszteletére.

A bronz domborművet – amelyet Józsa Gábor készített – Dinnyés Gyula ajánlotta fel a város számára és a helyi képviselő-testület döntése alapján a Hattyúház falára került. Az avatóünnepségen Kállainé Vereb Mária, a könyvtár igazgatónője mutatta be az írónőt. Elmondta, első könyvei az Apródszerelem és Apró bűnök címmel jelentek meg. Első sikeres regénye az Emberek a kövek közt egy horvát pásztorlány és egy magyar vasutas fiú tragikus szerelmét beszéli el. Népszerűségét mutatja, hogy megjelent angol, német, olasz, francia és svéd nyelven is. A régi ház című családregényével elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Péczely-díját, amellyel a legjobb történelmi regényeket díjazták. Ez a könyv is számos nyelven – németül, svédül, dánul, angolul, finnül, hollandul, olaszul, észtül és franciául – megjelent. A Bujdosó könyv című naplószerű regénye az őszirózsás forradalomról és a Tanácsköztársaságról szól. Német, angol és francia nyelven is világsikert aratott – sorolta az igazgatónő.

Kállainé Vereb Mária avatóbeszédéből az is kiderült, hogy Tormay Cécile Klebelsberg Kuno felkérésére latinból magyarra fordította középkori legendáinkat, melyek Magyar Legendárium címen láttak napvilágot. Nemzetközi ismertségét külföldi utazásai is elősegítették. Úti élményeiről több könyvben is beszámol, így például A virágok városa Firenzét mutatja be, míg a Szirének hazája Szicíliát. Az ősi küldött című regénytrilógiája a tatárjárás korában játszódik. Az első két rész a Csallóközi hattyú és A túlsó parton után A fehér barát című harmadik rész az írónő halála okán félbeszakadt, azt végül Kállay Miklós író fejezte be – részletezte Kállainé, aki azt is elmondta, Tormay Cécile volt az a magyar írónő, akinek nagy esélye volt arra, hogy megkapja az irodalmi Nobel-díjat, ezt azonban ellenfelei megakadályozták.

Az emléktábla felavatása után rendhagyó történelemórára várták a középiskolásokat a városháza dísztermébe, ahol Magyarok a szovjet lágerbirodalomban címmel dr. Bognár Zalán, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának tanszékvezető egyetemi docense tartott előadást.

A megemlékezés a Návay Lajos-emlékmű koszorúzásával zárult. A vasútállomás előtt található emlékművet 2014-ben állította újra az önkormányzat azon a helyen, ahol brutális kegyetlenséggel ölték meg a képviselőház egykori elnökét, Návay Lajost, Návay Ivánnal és Szentes főjegyzőjével, Kiss Bélával együtt. Azóta minden évben a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján itt gyűlnek össze a félegyháziak, hogy kegyelettel emlékezzenek a rendszer halálos áldozataira.