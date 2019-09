Több mint száz kézimunkából nyílt kiállítás Kecskeméten

Hagyományaihoz híven idén is kézimunka-kiállítást szervezett a kecskeméti Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Szövetsége és klubjai Kecskeméten, mely pénteken nyílt meg a Barátok Temploma udvarán lévő Porta Egyesület Dísztermében.

A tárlatot 10. alkalommal rendezik meg, melyhez a szövetségbe tömörült 37 klub közül idén 20 klubból érkezett a száznál is több kiállított darab. A kiállításon hímzett dísz- és használati tárgyak egyaránt helyet kaptak. A kiállításon számos, tájegységekre jellemző kézimunka stílus tekinthető meg az erdélyi vagdalásoktól a keresztszemesen és jász hímzésen keresztül a kalocsai és a kecskeméti hímzésig.

A kiállítás megnyitóján Szalókiné dr. Kiss Katalin, a Nyugdíjas Szövetség elnöke üdvözlő szavakkal, majd a Műkertvárosi Nyugdíjas Klub énekkara pedig műsorral köszöntötte az érdeklődőket. A kiállításon Mák Kornél, Kecskemét alpolgármestere mondott köszöntőt, aki az alkotókat és munkáikat illette elismerő szavakkal. – Ilyenkor mindig látjuk, hogy Kecskeméten milyen emberkincseink vannak, akiknek alkotásai olyan gyönyörűek, melyek idézőjelbe téve versenyképessé teszi a várost. Hihetetlen türelmet és művészi érzéket igénylő alkotások ezek. Ez hatalmas érték, csakúgy, mint a közösség és az évről évre megrendezett kiállítás is – mondta Mák Kornél, majd Varga Ferencné, a díszítő szakkör vezetőjének örökségét méltatta.

Szalókiné dr. Kiss Katalin elmondta, hogy a kiállítás üzenete a népi hagyományok és szimbólumok megőrzése és közösségi tudásátadás mellett az, hogy idős korban is lehet alkotni és az alkotásokat pedig bátran be lehet mutatni a széles közönségnek is.

A tárlat szeptember 7-én 10 és 18 óra között, 8-án 10 és 13 óra között tekinthető meg a Barátok Temploma udvarából nyíló Porta Egyesület Dísztermében.