Textilből készíti el a szobrokat a szabadszállási művész

Újabb sikert könyvelhetett el Csomák Lászlóné, a paverpol technikával dolgozó szabadszállási textilszobrász. Ezúttal az ALFA-TALENT Egyesület Ave Savaria alkotói pályázata kisplasztika kategóriájának első, a kép és dekoráció kategóriájának pedig a második díját hozta el Szombathelyről.

Csomák Lászlóné Cserzsi egy internetes közösségi oldalon találkozott először a számára még ismeretlen technikával, a paverpol textilszobrászattal. Szinte azonnal megragadta a speciális textilkeményítő segítségével kialakítható alkotások struktúrája, formavilága. Az első találkozásból szinte azonnal szerelem lett.

– Az alapokat még az év tavaszán megtanultam, melyre építkezve alakítottam ki egyéni stílusom. Sorra születtek az újabbnál újabb alkotások. A kreatív műfaj rengeteg lehetőséget adott és ad az alkotásban. Hol a textil jön velem szemben és megérzem, hogy ebből mit lehet készíteni. Van olyan is, mikor tudom, hogy mit szeretnék megvalósítani, ekkor viszont én keresem meg hozzá a megfelelő anyagot. A paverpollal kalandozhatunk a színek, formák mozdulatok világában, készíthetünk kül- és beltéri szobrokat, domborműveket, képeket, ajándéktárgyakat, dekorációs elemeket, melyeknek csak a fantázia szab határt – mesélt akoltó hitvallásáról Csomák Lászlóné.

A szabadszállási alkotásaiban visszaköszönnek a személyes emlékek, benyomások, de szívesen merít színházi, irodalmi művekből is. A szobrokat márvány vagy fém alapra szerkeszti, drótváz használatával, majd réteges építéssel készül el a végleges forma. Részben újrahasznosítható anyagokkal dolgozik, illetve természetes anyagokat használ.

– Folyamatosan mutatom meg a technikát kiállításokon, rendezvényeken. Alkotótáborokban képezem tovább magam, és ismerem meg az új anyagok használatát, amit továbbadok képzéseimen. Rendszeresen tartok foglalkozásokat egy kiskőrösi alkotóközösségnek, emellett szívesen megyek más településekre is – vallott magáról a fogtechnikusként dolgozó Csomák Lászlóné, aki a textilszobrászattal szabadidejében foglalkozik.

A szabadszállási alkotó ma már rendszeres kiállítónak számít. Munkáival számtalan városban, többek között Budapesten, a Stefánia, a Duna Palotában, a Vajdahunyad várban, Kecskeméten, Gödöllőn, Kecelen, Szombathelyen, Szabadszálláson, Kiskőrösön, Lajosmizsén is bemutatkozott, de a közszolgálati és kereskedelmi tévék csatornáin is találkozhattak vele a nézők. Megszerezte a paverpol oktatói minősítést, illetve több díjat elhódított munkáival. Megkapta többek között a Ver-Deco iparművészeti díjat és a Magyar Kézművességért Alapítvány különdíját is.

– A legnagyobb álmom, hogy a határokon túl is bemutatkozzak alkotásaimmal, amely a jövő évben valóra is válik. Idén Csongrádon, Budapesten, a Stefánia palotában, Dunaújvárosban, a Bartók színházban állítom ki munkáimat, illetve részt szeretnék venni a Magyar Kézművességért Alapítvány 25. betlehemi kiállításán is – árulta el terveit Csomák Lászlóné Cserzsi.

A paverpol technika

A paverpol technika néhány éve, újdonságként került Magyarországra. Készíthetünk vele kül- és beltéri szobrokat, faliképeket, domborműveket, ajándéktárgyakat. Alapja egy drótváz, melyre felviszik a nem túl nedves ragasztóba mártott textilt, majd kialakítják a kívánt formát. Erre kerül rá a „díszítés” (gyöngy, bross, gomb, termény, kavics, gipszből kiöntött forma stb.), végül pedig a festék. A technikát művészek és hobbialkotók is előszeretettel alkalmazzák.