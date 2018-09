Testvérvárosi szerződés erősíti a barátságot Félegyházán

Méltó módon, színvonalas programokkal ünnepelték a hét végén a Kiskunfélegyházi Libafesztivál huszadik születésnapját.

A fesztivált azzal a céllal indították el húsz évvel ezelőtt, hogy tisztelegjenek a libatartók és libatömők előtt. Félegyházán ugyanis több mint 200 éves hagyománya van lúdtartásnak, ma is családok százai kötődnek a hungarikumnak számító hízott liba-termékek előállításához. A fesztivál sikerességét mutatja, hogy három napon át több ezer ember látogatott ki programokra, melyek közül valamennyi korosztály találhatott kedvére valót.

A jeles évforduló alkalmat adott arra is, hogy testvérvárosi szerződés aláírásával erősítse a barátságot Kiskunfélegyháza és Jászfényszaru. A két város kapcsolata évszázadokra nyúlik vissza, a jászok 275 éve népesítették be a török dúlás után elnéptelenedett félegyházi pusztát.

Az idei fesztiválon a Kunsági Néptánctalálkozó is születésnapot ünnepelt. Ezúttal ötödik alkalommal több mint háromszáz táncos találkozott Félegyházán: a vajdasági Törökkanizsáról a Tiszafa Néptáncegyüttes, a Petőfiszállási Néptáncegyüttes, Csongrádról az Alföld Néptáncegyüttes, a Lakiteleki Ifjúsági Néptáncegyüttes, a kecskeméti Kunság Néptáncegyüttes, az üllési Fonó Néptáncegyüttes, a tatai Pötörke Néptáncegyüttes, a kunszállási Csűrcsavaró Néptáncegyüttes, a makói Forgatós Táncegyüttes, a szegedi Délikert Táncegyüttes és a házigazda a félegyházi Padkaporos Táncegyüttes lépett fel szombaton.

A legszebb szakácsnét is megválasztották

A jubileumi Libafesztivál alkalmából rekordszámú csapat nevezett be a Ki Mit Tud sütni-főzni libából főzőversenyre. Ezúttal hatvan csapat versengett leves-egytálétel, pörkölt és sült kategóriában. A finomabbnál finomabb ételeket idén is Bede Róbert mesterszakács és Szőke András filmrendező, humorista értékelte. Sőt nekik kellett kiválasztaniuk a legjobb Döbrögit, Lúdas Matyit és a legszebb szakácsnőt is. Az idei Döbrögi-díjat Lakatos Imre kapta. A legjobb Lúdas Matyinak első alkalommal egy hölgyet Drozdik Katalint választották. A legszebb szakácsnőnek járó jutalmat Grófné Czere Anikó kapta.

Leves-egytálétel kategóriában a jelképes dobogóra legfelső fokára állhatott a Félegyháza rólad szól csapata, másodikok lettek a Mázlibák, harmadik pedig a Félegyházi Ipartestület csapata. Pörkölt kategóriában a Libagyár angyalai nyertek, második lett a Bugaci csapat, harmadik pedig a Lúdtalpas libák. Sült kategóriában: első helyen végzett a Bankfalu Kereskedelmi és Szociális Szövetkezet csapata, második lett a Holló László Képzőművész Kör, harmadik pedig a Zöld elefánt csapat.