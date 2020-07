Térzenei koncertre állt össze újra a Kalocsai Fúvószenekar

Országos kampányhoz csatlakozva állt újra közönség elé a járvány időszakában hallgatásra kényszerült Kalocsai Fúvószenekari Egyesület szombat délelőtt, a Búzapiac téri piaccsarnok mellett.

Mindössze félórás, de annál hangzatosabb produkcióval lepték meg a járókelőket: felcsendült blues, „tüzes zene”, magyar rapszódia, induló, sőt, néhány olyan klasszikus popsláger is, mint a Y.M.C.A. A fellépést egyrészt meglepetésnek, másrészt próbának szánták, hiszen hosszú szünet után csak júniusban tudták „újra felvenni a hangszert”.

Betlenné Dajkó Ágnes karnagy elárulta: ezzel az ingyenes térzenei programmal, amit a város legforgalmasabb belvárosi kereszteződésénél mutattak be, lényegében újra szeretnék felvenni a ritmust. Mint ismert: a zenekar nem hogy a szokásos tavaszi próbáit nem tudta megtartani, de kénytelen volt lemondani a március végére tervezett minősítő hangversenyt is. Kemény munka áll tehát előttük, ha szeretnék behozni a lemaradást.

– A térzene, amivel most szolgálunk, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség által meghirdetett eseményhez kapcsolódik; a címe: „Újra miénk a tér!”. Ennek hatására sok zenekar megmozdult, úgyhogy országos rendezvénynek lehet mondani, és most már mindenki vágyik muzsikára, kültéri programra. Mi is ehhez a mozgalomhoz csatlakoztunk – foglalta össze a rövid hangverseny küldetését Betlenné.