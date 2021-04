Tekercsekre írt verseket vihettek haza a soltiak

Solton a Vécsey Károly Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói költészet napja alkalmából a könyvtár kapujára és a művelődési ház bejárata elé is selyemszalaggal átkötött papírtekercseket akasztottak ki, amelyekre magyar költők verseit írták.

A magyar költészet napjára rendhagyó módon szerveztek programot a hétvége két napján a Vécsey Károly Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói. „Vigyél haza egy verset!” – felhívással fordultak a soltiak felé. A költészet napja alkalmából a könyvtár kapujára és a művelődési ház bejárata elé is selyemszalaggal átkötött papírtekercseket akasztottak ki, amelyek magyar költők verseit rejtették. Bárki szabadon választhatott a kirakott tekercsek közül és hazavihette a választott verset. A szervezők a magyar irodalom gazdag kincsestárából válogattak, klasszikus és kortárs költők versei is szerepeltek a papírtekercseken, de gyermekvers válogatással a település legfiatalabb lakóira külön is gondoltak.

Szombaton és vasárnap is, a vártnál jóval többen mentek el verset választani, a papírtekercseket alig győzték pótolni a szervezők.

– Öröm számunkra, hogy ilyen sokan szereti a verseket, nem is számítottunk rá, hogy felhívásunk ennyi emberhez elér – mondta el Farkas Beáta, a Vécsey Károly Művelődési Ház igazgatója a baon.hu-nak. – Több száz verses tekercs elfogyott és azt láttuk, hogy szívesen fogadták felhívásunkat a felnőttek és a gyerekek egyaránt. Visszajelzésként, online oldalainkat is elárasztották a köszönetnyilvánítások és az elvitt versek fényképei. Bár a járványhelyzet miatt találtuk ki ezt a rendhagyó módot az ünnepre, de a kedvező fogadtatás látva, ezután beépítjük művelődési intézményünk programjaink közé, és a jövő évben már a város több pontján is fogunk kihelyezni a magyar költészet napján verses tekercseket.