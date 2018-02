Tárlat nyílt az építészeti örökségről

Az 1960–80-as évek lendületes építkezéseit, a belváros, a főtér átalakulását követhetik nyomon a látogatók a most megnyílt építéstörténeti kiállításon.

Kortárs építészek Kecskemét építéstörténetéről címmel nyílt fotókiállítás a Tudomány és Művészetek Házában, melyet Szabóné Kövesdi Mária állított össze. A tárlat alapját Gutai Mátyás Kortárs építészek Kecskemétről című interjúkötete adta, melyben a szerző neves építészekkel beszélgetett a város átalakulásáról, az 1960–80-as évek időszakáról.

A tablókon idézetek olvashatók az építészektől, korabeli képekkel illusztrálva. Felettük pedig mai kecskeméti épületfotók, részletek, különleges perspektívák láthatók, jelenlegi diákok jóvoltából. Az új fotókat a Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és a Kecskeméti Református Gimnázium tanulói készítették.

A kiállításon dr. Farkas Gábor DLA, Ybl-, Pro Architectura és Prima Primissima díjas építész mondott köszöntőt, melyben felelevenítette saját emlékeit is.

– Egy építésznek jó, ha megragad minden alkalmat arra, hogy népszerűsítse az építészeti kultúrát. Ez különösen fontos hazánkban, hiszen sajnos egy átlagos magyar építészeti ismerete nagyon alacsony. A népszerűsítésért az építésznek is tennie kell, nemcsak a rajzasztal mögött dolgoznia. Kecskemét történelme szempontjából kiemelkedőek az 1960–80-as évek, melyet a tárlat reprezentál. Sőt, idevenném még az 90-es éveket is. Kecskemét a XIX. század végén, a századfordulón építészetileg látványos fejlődésnek indult, a szecessziós irányzat hatalmasat lendített. Az akkor megteremtett értékek ma is láthatók. A fejlődésnek az I. világháború vetett véget. A II. világháború végéig nem is történt semmi. Némi előrelépés az 1940-es évek végén, az 50-es évek elején volt látható, akkor épült meg például a régi SZTK, és a Rákóczi úton néhány foghíjtelket is beépítettek szocreál stílusban. Az 1960-as évektől a fejlődés újra lendületet vett. Ezeket a fontos eseményeket, építészeti értékeket mutatja be ez a kiállítás – ajánlotta a közönség figyelmébe a tárlatot az ismert építész.

Hét építész munkája

Gutai Mátyás egyetemistaként írta meg a könyvét, melyben hét építész szakemberrel beszélgetett. Kerényi József, Boros Pál, Vas Tibor, Neuhauser László, Farkas Gábor, Juhász István és Letanóczki Gyula gondolatai a kiállítás tablóin is olvashatók.