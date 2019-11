Tananyag lett Weninger Erzsébet regényéből

Kölyökkorom kalandjai címmel pár évvel ezelőtt jelent meg Weninger Erzsébet első regénye, mely egy csepeli iskolában azóta tananyagba épített kötelező olvasmány is lett. Más iskolában is ismerik már a könyvét. Most újra életre kelt, és író-olvasó találkozókon gyerekek és pedagógusok sokaságát érinti meg.

A könyv egy vidéki egyházi iskolában játszódik, ahová egy fővárosi vagány srácot beírat az apja, mivel az édesanya halála után nem tud rá eléggé figyelni. A nagymamára vár a feladat, hogy a fiú önfejűségével és öntörvényűségével megküzdjön a szeretete által. A srác harcol az iskola szabályaival, a tanáraival és a diáktársaival, s ezáltal vad kalandokba keveredik. – A történetet a valóság ihlette. Egykoron a kecskeméti Piarista Iskolában tanítottam, és a diákjaimmal volt egy közös könyvötletünk. A nyugdíjazásom előtti utolsó osztályom hetedikes volt, s együtt neveztünk be egy regényíró pályázatra – mesélte a szerző. – Osztályfőnöki órán a közös ötletelés alapján megszületett a történet, a szereplők. Az első fejezetet kellett beküldeni, de sajnos nem nyertünk. Ugyanakkor nem volt hiábavaló a munkánk, hiszen közben megtanítottam a diákjaimnak, hogyan kell jellemzéseket írni, a szereplőket bemutatni, és egyúttal a regényírás módszertanába is bepillantást kaptak. Amikor nyugdíjba mentem, rám maradt örökségként a regényötlet. Az időm engedte, befejeztem. A történet folytatásába szereplőként saját tanítványaimat is bevontam, sokszor a becenevükön szerepelnek a történetben. Tanulságos elolvasni, hogyan szelídíti meg az egyházi iskola a dacos, elkeseredett, konok Karcsit. Betekintést nyerünk a diákok és tanárok mindennapjaiba, s megtudjuk, hogyan hat a szereplők életére az egyházi iskola napirendje, tanrendje – mesélte a könyv megírásának részleteit Weninger Erzsébet. A regény sokakat rabul ejtett az évek alatt. Kozák Ágnest, a csepeli Mátyás Király Általános Iskola könyvtárosát annyira magával ragadta, hogy mindent elkövetett annak érdekében, minél több gyermekhez eljusson a kötet. Ma már kötelező olvasmány az iskolájukban. Kozák Ágnes a következőképpen fogalmazott: – Ez a regény tankönyv: a gyermeki lélek tankönyve. A gyermeknevelés segédkönyve szülőknek és a pedagógusoknak is. Szól a gyermekeknek a gyermekszereplő által. A gyermek lelkébe plántálja a hitet, a jóságot, a szeretetet, az élet szépségét, a felelősségtudatot, az emberi méltóság tiszteletét és mindazokat a lelki kincseket, amelyek képessé teszik a világba induló fiatal vándort arra, hogy meglelje az igaz utat. Csórics Balázs színművészre szintén hatással volt a könyv, ezért vállalja el, hogy az író-olvasó találkozókon zenél, és feldobja a hangulatot. A regény Sükösdre is eljutott, a szerző szülőfalujába. – Hatalmas öröm volt számomra, hogy bemutathattam a könyvem Sükösdön. A rendezvényen ott volt egykori tanárom, Cseh Béla, aki méltatta a könyvet, és régi osztálytársaim, akiket 40 éve nem láttam. Kedves volt az ottani magyar szakos kolléganőtől, hogy felkészítette a diákokat, sokan olvasták a könyvet addigra. Megtisztelő volt, hogy az iskolaigazgató a mostani tanulók előtt példaként állított be, hogy lássák, kis faluból elszármazva is lehet valaki sikeres – mesélte. A közelmúltban Kecskeméten a Móra Ferenc Általános Iskolában tartottak író-olvasó találkozót, amelyen a mórás diákok mellett a Lánchíd és az Arany János Általános Iskola tanulói is részt vettek tanáraik körében a Hi! Kecskemét projekt keretében. Az iskolák könyvtárai 25-25 darab könyvet is kaptak, így a találkozó előtt sokan elolvasták a regényt. Sikeres és jó hangulatú találkozó volt.

Hamarosan újabb iskolákba várják a szerzőnőt, de nemcsak az író-olvasó találkozóknak lesz folytatása, hanem a könyvnek is. Folytatás következik – Már gondolkodom a regény folytatásán, melynek címe ez lesz: Kamaszkorom kalandjai, és a középiskolás évekbe kalauzolja majd el az olvasókat – árulta el Weninger Erzsébet. Ez volt az első regénye, de korábban két angol nyelvkönyvet is írt. Emellett verseket és novellákat is ír, valamint saját online újságjának, a Montázsmagazinnak szerkesztője, újságírója.