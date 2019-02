Táblajáték lenyomatát láthatjuk az avar ház padlóján

Három helyszínen is jelentős avar kori leleteket mentettek meg – néhol magánszemélyek közreműködésével – a Katona József Múzeum munkatársai 2017 tavasza és 2018 ősze között. A kiásott tárgyakból pénteken nyílt háromvitrines kamarakiállítás a Cifrapa­lotában.

Kis túlzással az avarok birodalma lett egy időre a Cifrapalota emelete, hiszen éppen két hete nyílt meg a szolnoki Damjanich János Múzeum anyagából Az avar kor – Madártávlatból című tárlat, a szomszédos teremben pedig pénteken mutatták be az érdeklődőknek a Mercedes-gyártól a Duna-partig című, három vitrinben berendezett kamarakiállítást.

A leletek nagy részére a Mercedes-­Benz-gyár új gyárépületének területén végzett ásatásokon bukkantak a régészek. 2017 májusa és novembere között összesen 47 hektárnyi területet kutattak át, és az Avar Kaganátus eddig legnagyobb felületen feltárt települését tudták felderíteni. Napvilágra került egy teljes avar falu szerkezete, ami meglepő szervezettséget mutat. A települést komoly árokrendszer határolta, és a belső tagolást is árkokkal oldották meg, így különítve el egymástól a kisebb gazdasági egységeket és különböző rangú családokat. A falu része volt egy közel százötven síros temető is. A kamarakiállítás látogatói néhány egészen különleges leletet is megtekinthetnek, például egy teljes bronzborítású favödröt és egy avar ház padlójába karcolt táblajáték lenyomatát.

A két másik helyszín esetében jó szándékú magánszemélyek közreműködése kellett, hogy a leletek – ahogy Rosta Szabolcs múzeumigazgató fogalmazott – a vitrinekbe és ne a feketepiacra kerüljenek, megrongálódjanak vagy a földben maradjanak. 2018 októberében egy kiskőrösi úr, Kovács Krisztián értesítette a múzeumot, hogy spárgaföldjén a munkálatok közben emberi csontokat, vasnyílhegyet és egy vaskést talált. A helyszínre siető szakemberek később egy jó állapotban lévő avar kori vaskardot és aranyozott bronz övvereteket ástak ki a földből.

Mák Kornél alpolgármester köszöntőbeszédében csodálatosnak nevezte a leletanyagot, és elismeréssel szólt a múzeum munkatársainak munkájáról. Vida Tivadar pedig úgy fogalmazott, a kecskeméti intézmény mára regionális-országos vezető szerepet tölt be a múzeumok között. A kiállítás március 10-ig tekinthető meg, hétfő kivételével 10–17 óráig.

Ötvösműhely aludta álmát az iszapban, a Duna partján

A kiállítás szenzációja – a szakmai megnyitóbeszédet mondó dr. Vida Tivadar, az ELTE BTK tanszékvezető egyetemi docense nevezte így – az apostagi leletegyüttes. A Duna tavaly őszi rekordalacsony vízállásának köszönhető, hogy a folyó partján Pesthy Imre összecementálódott rögökre lett figyelmes. Izgatottan telefonált a múzeumnak, bár akkor még nem sejthette, hogy egy európai jelentőségű tudományos szenzáció felfedezője lett. Kiderült ugyanis, hogy a rögök vaseszközöket – üllőt, kalapácsot – rejtenek, a közelben pedig egy félig földbe süllyesztett épület, műhely alaprajzát rekonstruálták a régészek. És amit alig hittek el: egy avar ötvös teljes szerszámkészlete és öntő-préselő felszerelése bukkant elő, szinte eredeti helyzetében, a szerencsés körülményeknek köszönhetően még a fatárgyak egy része is megőrződött. Az avarok népe messze földön híres volt magas fokú fémművességéről, a szakemberek több helyszínről is ismertek korabeli ötvöstárgyakat, de az apostagi Duna-mederből most előkerült együttes számít a legteljesebb készletnek.