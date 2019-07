Szülővárosában, vendégeskedett a halasi művész

A halasi származású, jelenleg Belgiumban élő hegedűművész, Ábrahám Bence volt kedd este a Forrás – Új Tükör Klub vendége a Közös­ségek Házában.

Ábrahám Bence egy Brüsszel melletti településen él családjával, amikor azonban tehetik, szívesen hazalátogatnak. – Két nappal ezelőtt feleségem szülővárosába, Salgótarjánba érkeztünk meg, onnan jöttem Kiskunhalasra. Mindig jóleső bizsergés fog el a város határát átlépve, az ember érzi, hogy hol van otthon. Öröm magyar beszédet hallani az ablak alatt – mondta Ábrahám Bence, akivel Király Gábor főszervező beszélgetett az est elején.

A fiatalember hétévesen kezdte hegedűtanulmányait a halasi zeneiskolában, amit tízévesen a szegedi konzervatóriumban folytatott. A Szegedi Tudományegyetemen, Szecsődi Ferenc hegedűművésznél – akivel azóta is kollegiális, baráti viszonyban vannak – diplomázott, másoddiplomáját a brüsszeli Királyi Konzervatóriumban szerezte. Ábrahám Bence szólistaként, kamarazenészként és nagyzenekari tagként is játszik a hallgatóságnak, 2006 októbere óta a – jelenleg genfi székhelyű – Flandria Szimfonikus Zenekar első hegedűseként dolgozik. Játszhatott egy karmester-dinasztia legfiatalabb tagja, a Michael Sanderling által vezényelt Frankfurti Kamarazenekarban is az elmúlt években.

A zenész Belgiumon belül is sokszor és sokat utazik, hisz munkái elszólítják lakóhelyükről. Emellett más országokban, Németországban, Hollandiában, Svájcban is játszott már.

– A feleségem nagyon támogató, hálás vagyok neki, mert tudom, hogy ez nem könnyű, főleg, mióta három évvel ezelőtt megszülettek ikergyermekeink. A kisfiam például, amikor meglátja a hegedűmet, elsírja magát, mert a hangszer látványát apa távozásával azonosítja. Nehéz ez, a munkám miatt áldozatokat kell hoznunk, de ez végső soron a mi érdekeinket szolgálja – hangsúlyozta a hegedűművész.

Ábrahám Bence a beszélgetés után Johann Sebastian Bach zeneszerző három művével szórakoztatta a hallgatóságot. Elmondása szerint az a legnagyobb sikerélmény számára, amikor a halasi közönség előtt léphet fel, itt mindig nyitottsággal és szeretettel fogadják őt.