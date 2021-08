Születésnapja alkalmából nyílt tárlat Gyalai Béla képeiből Tizakécskén

Gyalai Béla tiszakécskei festőművész a közelmúltban ünnepelte 70. születésnapját. Ennek alkalmából közel 100 képét bemutató kiállítás nyílt a tiszakécskei Arany János Művelődési Központban.

A közelmúltban lett 70 éves az ismert tiszakécskei festőművész, Gyalai Béla. Ebből az alkalomból egy nagyszabású, közel 100 képet bemutató, reprezentatív kiállítás nyílt műveiből a tiszakécskei Arany János Művelődési Központ emeleti termeiben. A művésszel e jeles esemény kapcsán beszélgettünk.

– Gyermekkorom óta festő akartam lenni. Mindig is ezt akartam csinálni. Bár szüleim ipari szakközépiskolába írattak, én csak rajzoltam, festettem. Sokat tanultam a szolnoki művésztelep mestereitől is. Bekerültem a szegedi főiskolára, ahol Dér István, Fischer Ernő és Winkler László voltak a tanáraim. Nagyszerű szakmai és emberi légkör jellemezte ezeket az éveket – emlékezett vissza Gyalai Béla, hozzátéve, hogy kezdetben olajfestéket használt, misztikus figurákat festve.

Lazúrokkal, hosszasan építkezve. Lehetőséget adva annak, hogy úgymond a kép is csinálja önmagát, vagyis segítsen a fejlesztésben, a bele­látásban. Az általa alkalmazott vegyes technikáról elmondta, hogy akvarellt vagy olajfestéket kever pasztellel, ami számára igazán izgalmas alkotási mód.

Példaképeiről is szólt az alkotó. – Valójában rengeteg jó festő van, a szívemhez legközelebb talán Rembrandt és Mednyánszky áll, de nagyon szeretem Van Gogh festészetét, a magyarok közül Ferenczy Károlyt, Kondor Bélát, és sorolhatnám a végtelenségig – fogalmazott Gyalai Béla.

Aki ismeri Gyalai Béla munkásságát, tudja, hogy fontos műfaja a tájkép, és kiállításon is nagy számban láthatóak ezek a nagyon friss, tiszta színekkel megfogalmazott, levegővel átitatott, hangulatos munkák. – Meggyőződésem, hogy ugyanazok a láthatatlan erők vezetik a művész kezét, akár a műteremben, akár a szabadban fest. Szélben, hóban, még fagyban is, a Tisza partján, a kertben, bárhol. A legfontosabb az elsődleges, közvetlen élmény – mutatott rá a festőművész, majd arról is beszélt, hogy mit jelent neki az akvarell technikája.

– Előre beáztatott papírt használok, órákkal vagy éppen egy nappal is korábban. Nagy foltokból indítok, majd ahogyan szárad a felület, jönnek a rajzosabb részek, vonalasabb részletek. Tehát belülről haladok kifelé. Ebben az anyagban jutottam el – talán – az elvonatkoztatás, absztrakció legtávolabbi szintjére. Ahol már egy színfolt, egy vonalkarakter önmagában is kifejez. Lehetőséget kínálva a befogadónak, a nézőnek is, hogy részese legyen ennek a komoly, gyönyörű, de mégiscsak játéknak – fejtette ki az alkotó.

A kiállítás megtekinthető augusztus 23-ig a tiszakécskei Arany János Művelődési Központ nyitvatartási idejében.