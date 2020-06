Szombaton megnyit a kalocsai képtár

Bár a mai Múzeumok Éjszakája fizikailag is látogatható rendezvényeiről a veszélyhelyzet biztos feloldásáig csak óvatosan nyilatkozott a szakma, mostanra több újdonság is feltűnt a programnaptárban.

Kalocsán például egy hosszú ideje várt látványtár is ekkor nyitja meg kapuit a közönség előtt, a volt zsinagóga épületének emeletén. A tárlatok szájmaszkot viselve és néhány esetben csak előzetes regisztrációval látogathatók, de a kényelmetlenségért cserébe új attrakciókat kínálnak az intézmények, jelentette be a helyi kiállítótereket működtető Viski Károly Múzeum.

– A Múzeumok Éjszakáján este héttől tizenegyig nyitva tartjuk a kiállításokat – szögezte le a programot ajánló nyilatkozatában Romsics Imre. Az intézményegyüttes igazgatója jelezte: bármelyik kalocsai kiállítóteret is látogassák meg a múzeumbarátok ma, óvintézkedésekre készüljenek. Ezek között említette azt az általános szabályt, hogy 15 négyzetmétert kell hagyni egy személyre, vagyis például a Viskiben legfeljebb 20-20, szájmaszkot viselő ember tartózkodhat a földszinti és az emeleti termekben.

– Megmutatjuk végre azt a látványtárat, amit már régóta ígérünk a kalocsaiaknak. Ennek a nyitását eredetileg március 15-re készítettük elő – utalt a járvány miatt mindenhol átírt forgatókönyvekre az intézményvezető. Romsics most örömmel jelentette be a múzeum birtokában lévő, nagyszámú képzőművészeti alkotásnak végre méltó otthont adó Kalocsai Képtár megnyitását, de jelezte: ennek látogatása a Múzeumok Éjszakáján előzetes regisztrációhoz kötött. A 19, 20, 21 és 22 órakor induló, legfeljebb 15 fős turnusok tárlatvezetésére a Viski Károly Múzeum Facebook-oldaláról elérhető Google Docs-linken lehet jelentkezni.

– A Városi Képzőművészeti Gyűjtemény közel háromszáz darabját helyeztük el a falakon. Az alapvető cél a tárgyak állagmegóvása, de ilyen módon látogathatóvá is válik az anyag a nagyközönség számára – vázolta a múzeumi szakmában egyébként jól bevált gyakorlatot a múzeumigazgató, hozzáfűzve: lesz még további két, személyesen látogatható program. Ezek egyike a volt zsinagóga épületének földszintje; itt az állandó Vinczellér Imre-kiállítást 18–19 óráig maga a művész mutatja be, míg a másik a Nicolas Schöffer Gyűjtemény, ahol 22 órától lesz tárlatvezetés.