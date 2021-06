Színes programokkal idézik meg a fesztiválok hangulatát

Az Európa Jövője Egyesület immár második éve nem tarthatja meg a Csiperó Fesztivált a járványhelyzet miatt, idén azonban online módon megidézik a hangulatát, hazai és nemzetközi fellépőkkel. A részletekről Berei Andrea elnökkel beszélgettünk.

– Hogyan élik meg, hogy idén is elmarad a Csiperó, az Európa Jövője Egyesület nemzetközi gyermektalálkozója?

– Egy éve még nagyon bíztunk abban, hogy idén sikerül megtartani a találkozót. Elkezdtük a szervezést, de néhány hónap után már látszott, ismét le kell mondanunk róla. Mind mi, magyarok a fogadó oldalról, mind a külföldi partnercsoportok szomorúak vagyunk miatta, de be kell látni, a pandémia ezt most sem teszi lehetővé.

– A járvány tekintetében hazánkban jobb a helyzet, mint sok más országban. Számíthat a hazai közönség egy kisebb műsorra?

– Úgy döntöttünk, idén már nem hagyjuk Csiperó nélkül az érdeklődőket. A külföldi gyerekcsoportokat, valamint kecskeméti és környékbeli csapatokat arra kértük, készítsenek videót a táncaikról. Ezekből készítettünk egy filmet, melyet a Csiperó tervezett időpontjában, július 6–9. között délutánonként, 15 órától közreadunk az egyesület Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján. Minden nap más-más összeállítás látható majd.

– Kik vállalkoztak a bemutatókra?

– A külföldi partnereink közül 20 gyerekcsoport küldte el videóját, ezek mellett kilenc hazai bemutató kapott helyet. A hírös városból a Kecskemét Táncegyüttes, a Hírös Néptánc Tanoda, a Katonatelepi Sportegyesület kötélugró csoportja, a bányaisok, a szentgyörgyisek, a Vásárhelyi Pál Általános Iskola, a Református Gimnázium diákjai, a Japánban járt csoportunk tagjai, valamint a lajosmizsei gyerekek készültek videóval.

– Az online platformokon bemutatott filmeken túl más csiperós programra is számíthat a közönség?

– Egyesületünk két külföldi, egy olasz és egy szerbiai partnerrel tavasszal elindította a TREMOLO projektet. Ennek keretében három fiatal zenekar koncertezik váro­sunkban. A közös a részt vevő zenészekben, hogy hazájuk zenei hagyományait képviselik, de kreatív, kortárs megközelítéssel dolgozzák fel. A hazai pályázatot a Zajnal együttes nyerte. A három banda először július első hétvégéjén Szicíliában játszik együtt, majd nálunk a Csiperó idején, július 8–9-én lépnek fel a Kápolna utcai székházunk udvarán. Rajtuk kívül hallható lesz még az est folyamán Kecskemétről Szilágyi Áron dorombművész együttese, a Zoord is. Ezen a hétvégén adunk helyet még a Kreatív Európa Program WEBEUnited projektjének is, melynek keretében kórusok mutatkozhatnak be, nálunk a Bolyai János Gimnázium kórusa és a Scherzo Vegyeskar közös produkciója látható.

– Élő gyerekprogramokban gondolkoznak?

– Július 5–9. között ingyenes szakköröket tartunk csiperósoknak és barátaiknak. Elsősorban a középiskolás korosztályt szólítottuk meg két szakkörünkkel. A kreatív foglalkozásokat Mészáros Marianna képzőművész, a fotós-filmeset pedig Gál Orsolya szakember tartja. Rajtuk kívül még egy szakmai táborban találkozhatnak a Csiperó-hangulattal a határon túli óvónők, ugyanis számárukra a Csillagszemű tábort hagyományos módon, személyes jelenléttel megtartjuk.