Színes programokat kínál a Halfőző Fesztivál

Szombaton 15 órától zenés, táncos segítséggel hangolódhatnak a Halfőző Fesztivál eseményeire a házigazdák és vendégeik.

A Szentháromság téren a térség táncosai lépnek fel, majd 17.30-tól a Baja Wind Orchestra fújja a fújnivalót, a 18 órai ünnepélyes megnyitó után testvérvárosi program látható, majd az Operettszínház az István a király rockopera augusztusi előadásának ízelítőjét szolgálja fel. 20 órától a Nyughatatlan zenekar Johnny Cash-dalokkal és a korai rock and roll nagy legendáinak dalaival lép fel, utánuk a Beatles emlékzenekar, 23 órától pedig Szűcs Judith szerepel a programban. Az éjféli tűzijáték után a húszéves Veracruz együttes jubileumi koncertje tart hajnalig.

A Tóth Kálmán téren 19.30-tól Ossó Balázs, majd a Brass Dance zenéje fokozza a jó hangulatot. A Petőfi-szigeten 15.30-tól a Buborék együttes gyermekkoncertje nyitja a sort, 17 órától a Soul­wawes, majd Rácz Gergő, 20.30-tól a Paddy and The Rats, utánuk pedig az Anna and The Barbies koncert szórakoztatja az ünneplőket. Kora délután a szigeten tárogatózik Vesztergám Miklós, estétől pedig a Bácska Tamburazenekar muzsikál, várhatóan hajnalig. A sörsátorban éjféltől Metal Daze-­koncert, majd mulatós szól.

Vasárnap 10 órától a szigeten állatsimogató, majd interaktív mesejáték várja a családokat, 15 órától kutyás játszóház, az Iszkiri gyermekkoncertje és a Garagulya gólyalábasok produkciója, 20.30-tól pedig a Kowalsky meg a Vega koncert kínál élményeket. Ezután a sörsátorban tovább mulathat, aki bírja. A Tóth Kálmán téren 16 órától az Ossó trió, Szabó doki, valamint a The Stringers-koncert zárja a hetet.