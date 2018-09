Szeptember közepén ismét Szeged az ország borfellegvára

Idén is prémium borokkal, kulináris specialitásokkal és különleges zenei programokkal köszöntik az őszt a Napfény Városában. Szeptember 12-én rajtol a Bor tér 2018, ahol több mint 110 pincészet kínálatából válogathatnak a kilátogatók.

Immáron a 8. őszi bormustrára készülnek a Dóm téren, aminél tökéletesebb helyszínt keresve sem találhatnánk egy boros banzájhoz. A tér hangulata és szépsége már önmagában is képes elvarázsolni az embert, ezt az érzést az ország legkülönbözőbb borvidékeiről érkező nedűk pedig még tovább tudják fokozni. Idén is több mint 110 pincészet képviselteti magát a Bor téren, mellettük pedig további 59 gasztro-és kézműves kiállító érkezik finom falatokkal és értékes kincsekkel.

A fesztivál a szokásoknak megfelelően szüreti felvonulással indul a Széchenyi térről szerdán 18:30-tól, majd a következő napok során 2 zenei színpadon igen változatos programmal szórakoztatják a borkedvelő közönséget, akik a Móra Ferenc Múzeum jóvoltából a szegedi papucs történetével is megismerkedhetnek majd. Szombaton és vasárnap a Kulturális Örökség programsorozat keretein belül hagyományőrző táncbemutatókra készülhetünk, esténként pedig fellép többek között Szabó Ádám, Hevesi Tamás és a Black Five zenekar, Vastag Csaba, illetve Gubás Gabi és Szabó Győző is.

Szeptember 12., szerda

18:30 Szüreti Felvonulás a Széchenyi térről

Sever Étterem színpad

19:00 Megnyitó

19:30 Korinda táncház

22:00 László Boldizsár és a Coco Bongó zenekar

23:59 Il Silencio a Nemzeti Színház Fúvós quartett-jével (erkély)

Árkád Szeged Színpad

20:30 Storyville Jazz Band

Szeptember 13., csütörtök

Sever Étterem színpad

19:00 Bereczki Zoltán műsora

21:30 A zongoránál Várkonyi Tibor

23:59 Il Silencio a Nemzeti Színház Fúvós quartett-jével (erkély)

Árkád Szeged Színpad

17:00 Dreamgirls

19:30 Smink zenekar koncertje

Szeptember 14., péntek

Sever Étterem színpad

16:00 Másképp szól koncert, az Utcazene fesztivál ajánlásával

19:00 A tangóharmonikánál Szabó Ádám

22:00 Black Five zenekar koncertje, vendég Hevesi Tamás

23:59 Il Silencio a Nemzeti Színház Fúvós quartett-jével (erkély)

Árkád Szeged Színpad

17:00 Hagyományok a Bor téren: Báder Béla és zenekara

20:30 Pumpkin’s zenekar

Szeptember 15., szombat

Sever Étterem színpad

19:00 Vastag Csaba koncert

21:00 „Feri Elesett” kísér a Hucleberry Guys

23:59 Il Silencio a Nemzeti Színház Fúvós quartett-jével (erkély)

Árkád Szeged Színpad

15.00–18.00

Nagyecsedi magyar táncok – Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományőrző Együttes

Kalocsai táncok – Kalocsai Hagyományőrző Együttes

Nagyecsedi cigány táncok – Gyöngyszemek Cigánytánc Együttes

Mohácsi sokac táncok

Matyóföldi táncok – Matyó Néptáncegyüttes

Cigány zenei és tánchagyomány – Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Sárközi táncok – Alsónyéki Hagyományőrző Együttes

Szegedi Délikert Napsugár Táncegyüttes

Kísérő zenekarok: Parapács, Pántlika, Dunavkinje zenekar, Nagyecsedi Gyöngyszemek

A program szervezője: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága

www.szellemiorokseg.hu

20:00 Sun City Brass Band műsora

22:00 Groovie koncert

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Szeptember 16., vasárnap

Sever Étterem színpad

19:00 Sun City Singers & Suhancok jazz & folk

21:00 Gubás Gabi és Szabó Győző zenés estje az Éjszaki Nesz zenekar kíséretével. Ha lenne más is…avagy a Férfi és Nő dal

23:59 Il Silencio a Nemzeti Színház Fúvós quartett-jével (erkély)

Árkád Szeged Színpad

15.00–18.00

Nagyecsedi magyar táncok – Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományőrző Együttes

Kalocsai táncok – Kalocsai Hagyományőrző Együttes

Nagyecsedi cigány táncok – Gyöngyszemek Cigánytánc Együttes

Mohácsi sokac táncok

Matyóföldi táncok – Matyó Néptáncegyüttes

Cigány zenei és tánchagyomány – Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Sárközi táncok – Alsónyéki Hagyományőrző Együttes

Szegedi Délikert Napsugár Táncegyüttes

Kísérő zenekarok: Parapács, Pántlika, Dunavkinje zenekar, Nagyecsedi Gyöngyszemek

A program szervezője: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága

www.szellemiorokseg.hu

20:00 Árva Gábor és barátai koncert

22:30 Útközband koncert

A programváltozás jogát fenntartjuk!