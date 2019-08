Szentmisével emlékeztek Szent Istvánra Kiskőrösön

Az ünnepi megemlékezést Kiskőrös főterén rendezték meg kedden, melyen Seffer Attila katolikus esperes celebrált a legelső magyar szent tiszteletére misét.

Az egyházi elöljáró után Domonyi László polgármester köszöntötte az ünnepség résztvevőit. Beszédében hangsúlyozta Szent István államalapítói jelentőségét. A királyra hivatkozva kiemelte, hogy ma is azok a fontos értékek, amelyek ezer éve voltak: az összefogás, a békesség és az egység. Visszaemlékezett az 1938-as évre, amikor a Szent Jobbot körbehordozták az országban, mely Kiskőrösön is időzött. A polgármester beszéde után megszegték az idei búzából készült kenyeret, melyhez helyi borokat is ittak az ünneplők.