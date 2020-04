Szemenyei Jánosék a fülünkbe suttogják a valóságot

Nehéz helyzetbe kerültek a művészek a járványhelyzet miatt, ám folyamatosan tesznek azért, hogy a kultúrának ne legyen ideje hiányozni az életünkből. Sok magyar színész és énekes mutatott már be karantén-videót az elmúlt napokban, de vannak, akik meséket olvasnak fel vagy zenélnek a közösségi platformokon, hogy elviselhetőbbé tegyék az otthonmaradást. A kecskeméti színészek is csatlakoztak a legújabb kezdeményezéshez, ami mellett egyszerűen nem lehet elmenni szó nélkül. A Kis suttogás című dal ötletgazdájával, Szemenyei Jánossal beszélgettünk a jelenlegi helyzetről és a dal létrejöttének körülményeiről.

– Horgas Ádámmal ketten találták ki ezt a kezdeményezést. Kinek milyen szerepe volt a dal létrejöttében, illetve a munkálatokban?

– Horgas Ádámmal már többször dolgoztam együtt. A TAO-támogatás átalakítása miatt nem tudott létrejönni egy olyan produkciónk, aminek ő a dalszövegírója is volt, én pedig a zeneszerzője, de felmerült bennem a gondolat, hogy más módon talán meg tudnánk tartani ezt a premiert. Felvetettem, írjunk egy dalt, ami reflektál a jelenlegi társadalmi helyzetünkre. Több kezdeményezés történt már az interneten, ahol színészek összefogtak, készítettek selfie-videókat, arról, mit lehet otthon csinálni a karantén alatt. A feleségem ösztönzésére felhívtam Ádámot, aki boldogan igent mondott erre a vállalásra. Megírtam a dalt, ő hozzá a dalszöveget, majd elkezdtünk felkérni színészeket. Első körben csak negyvenet-ötvenet, azután pedig, ahogyan folyamatosan bővült a dal, csaknem kétszázan lettünk, így lett végül 5 és fél perces a produkció.

– Mi alapján válogatták össze a színészeket?

– A dal üzenete, hogy fogjunk össze és közösen gondolkodjunk arról, mit lehetne tenni, miként tudjuk megoldani, átvészelni ezt a helyzetet, hogyan tudnánk élhetőbbé tenni a világunkat. Ezért az egyik szempontunk az volt, hogy a produkció politikai ideológiáktól mentes legyen. Mivel mindenkit képtelenség lett volna beletenni, és azt sem akartuk, hogy sértődés legyen, elkezdtünk leveleket küldeni azoknak, akikkel az utóbbi időszakban jó szellemiségben dolgoztunk együtt, akikkel több a kapcsolatunk, mint egyszerű munkatársi viszony. A szám egyre gyarapodott, de sajnos így is maradtak ki művészek. Voltak, akik nem válaszoltak időben, vagy elveszett a videójuk, amit küldtek. Ez a kezdeményezés viszont szájról szájra is terjedt, valaki utolsó nap szólt, hogy szívesen benne lenne. A szeretet és a lendület vezérelte az egészet, az volt a fő koncepció, hogy azok szerepeljenek benne, akikkel közösen meg tudjuk fogalmazni és tudjuk vállalni ennek a dalnak a globális üzenetét.

– Ki-ki megkapta a maga részét és otthon rögzítette, vagy hogyan állt össze a dal és a videó?

– Felosztottuk pontosan, hogy melyik sort ki énekelje, melyik szót ki suttogja, és elláttuk őket pár instrukcióval, de ezek inkább csak alapvető dolgok voltak. Azt szerettük volna elérni, hogy az egész dal hullámzása egységes legyen, ezért amikor mindenkinek elküldtük a saját sorát, azt kértük, hogy az előző és az utána következő sort is énekelje fel. Így az egész dalnak lehetett egy érzékeny íve, amitől azt érezzük, mindenki énekli elejétől végéig, mi pedig csak épp azt mutatjuk meg, ki hol tart benne. Miután megkaptuk a videókat, másfél hetes munka várt ránk, amíg összeraktuk. Mind képben, amit Ádám vágott, mind hangban, amit én kevertem Mészáros László barátommal, akivel már tizenöt éve dolgozom együtt. Nyilván jó, ha van egy bája ennek a műfajnak, ha hallatszik a telefonok háttérzaja, mégis megpróbáltunk arra törekedni, hogy olyan színvonalú legyen, amilyen még nem volt ezidáig, és méltó lehessen a dal szellemiségéhez. Voltak páran, akiktől új felvételt kellett kérnünk, annyira rossz volt a telefonjuk hangminősége, de gyakorlatilag mindenki a saját telefonjával rögzítette.

– Miért pont „Kis suttogás”? Hogy jött az ötlet, hogy suttogva beszéljenek a művészek, mit szerettek volna ezzel közvetíteni, üzenni?

– Ami jelenleg a világunkban zajlik – mint a globális felmelegedés, vagy az, hogy nem figyelünk egymásra, magunkra, a mobilunkba bújunk – mind a mi felelősségünk. A bolygónk jelez, fontos, hogy felismerjük ezeket a problémákat, és – mint a pszichológia egyik alaptézise – az első lépés, hogy ki is mondjuk. Kezdetben talán csak suttogva merjük, mint egy személyes imát. De vegyük észre: a Föld nem suttog már, hanem ordít. Az a fontos, hogy összefogjunk és megosszuk egymással a gondolatainkat, érzéseinket.

– Hogy érinti a koronavírus-helyzet, mik a nehézségek, mivel tud most foglalkozni?

– Nagyon fura helyzet. Szerencsés vagyok, hogy a diplomám óta folyamatosan dolgozom, egyik munka után jön a másik. De titkon már vágytam pihenésre. Született két gyermekem, miattuk is iparkodtam, hogy kevesebbet vállaljak, de ez aligha jött össze. Természetesen, nem ezen az áron akartam kis szünethez jutni. Eleinte még élveztem, hogy semmi nem sürget, de csakhamar előbújt belőlem a színész, úgymond az alkotó ember, aki nem bír már tétlenül, a négy fal között ücsörögni. Így lehettek ezzel mások is, hiszen egyre több kezdeményezés született. Nagyszerű gondolattal, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház novellák és mesék felolvasására kérte fel a színészeket, ebben magam is részt veszek. Lévén, hogy én két lábon állok – a színészet mellett zeneszerzéssel is foglalkozom – még van, amit „zárt ajtók” mögött is csinálhatok. Van felkérésem egy musical zenéjére. Nyáron mutattuk volna be, ám most úgy tűnik, hogy csak szeptemberben jöhet el az ideje. De ahogy az író, úgy a dalszövegíró is tud otthonról dolgozni, ezért én is komponálhatok az itthoni zongorámon. Igazat szólva, azért el-eljárok Mészáros László barátom halásztelki stúdiójába, akivel ezt a dalt is hangszereltük. Csak ott tudom „összerakni” a zenéket, de ez az egyetlen hely, ahová kimozdulok, ez a húsz-perces autóút, amit „házon kívül” meg-megteszek.

– Ezek szerint vannak rendezvények, fellépések, darabok, amik elmaradnak, vagy későbbi időpontra kerülnek. Hogy érinti, hogy a felkészülés több produkciónál is félbemaradt?

– Március közepétől – amikor bezártak a színházak – szinte minden nap játszottam volna az évad végéig, hogy kijátsszuk a Száll a kakukk fészkére előadását. Éppen a múlt pénteken mutattuk volna be Kecskeméten, amikor a Kis suttogás „online premierje” volt. Ez jelentős pénzkieséssel járt, de mentálisan is rosszul érintett, hiszen egy próbafolyamat közepe-táján jártam, ráadásul McMurphy főszerepében, majd egyszer csak kiderült: az előadás elmarad. Ez sokként éri az embert. Remélem, Cseke Péter igazgatónk megmenti valahogy és bepótoljuk a jövő évadban.

– Hol látható a színház zárva tartásának ideje alatt, része valamilyen produkciónak, akár a kecskeméti színház online tartalmai közül, akár bárhol máshol?

– A Kis suttogás volt az első ilyen projekt. Éjjel-nappal foglalkoztam vele. Most következik a novellák és mesék felolvasása a kecskeméti színház fórumára. Vannak további megkeresések, így a Madách Színház részéről, s még több olyan színházból – mint a Trafó, a Proton Színház, a Játékszín, a győri színház –, amelyekben játszom. Azon leszek, hogy mindnek eleget tegyek, hiszen ezt tudom is otthonról csinálni. A hivatalos facebook oldalamon lehet majd követni, melyek azok a produkciók, amikben részt veszek.

Névjegy Szemenyei János színész, énekes, zeneszerző, a kortárs magyar színház sokoldalú művésze. 1981. december 31-én született Székesfehérváron. Általános iskolai éveiben számos vers- és prózamondó versenyen vett részt, majd gyerekszereplőként ismerkedett meg a színházzal. A budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium drámatagozatán folytatta tanulmányait, 2005-ben pedig zenés színész szakon diplomázott a Színház és Filmművészeti Egyetemen. Már az egyetemi évek alatt, nemkülönben azóta is – színészi és énekesi feladataival egyenlő arányban – foglalkozik színházi zeneszerzéssel, 2013 és 2015 között a Magyar Színház zenei vezetője, a Proton Színház társulatával pedig Európa legrangosabb fesztiváljain lép fel. Jelenleg fővárosi és vidéki színházakban egyaránt játszik főszerepeket, zeneszerzőként több magyar és külföldi előadásban dolgozik. Korábbi szerzeményeit is időről-időre műsorukra tűzik hazai színházak. Évadonként két-három szerepet játszik, és zenét is szerez a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban.

