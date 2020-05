Szabadságharcos relikviák láthatók az online kiállításon

Újabb online kiállítást ajánl a közönség figyelmébe a Kecskeméti Katona József Múzeum Történeti gyűjteménye.

A MúzeumDigitár nevű program segítségével a múzeum szakemberei a múzeum 1848-1849-es forradalom és szabadságharchoz kapcsolódó, tárgyi és dokumentumgyűjteményét mutatják be, amelyek immár digitalizált formában otthonról is megtekinthetők.

Olyan érdekes dokumentumok és tárgyak is megtalálhatóak az online felületen, mint Szappanos István kecskeméti nemzetőr levelei, vagy Gömöry Frigyes tárgyi hagyatéka. A gyűjtemény több korabeli iratot és röplapot is tartalmaz, amelyek közvetlenül a forradalom és szabadságharc megyei és kecskeméti történetéhez is kapcsolódnak.

A kiállítás linkje: https://muzeum.kecskemet.hu/esemenyek/a-szabadsagharcos-kecskemet-online-kiallitas/