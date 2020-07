Sikeres volt a néptánctanítás a bajai sétálóutcában

Évek óta nagy érdeklődés övezi a Nemzetek Tánca programsorozatot Baján. Ezúttal a magyar tánc kedvelőit várta Kis Zoltán táncpedagógus, a Szeremlei Néptáncegyüttes művészeti vezetője és az együttes többi tagja.

Nagy számban jöttek kicsik és nagyok, fiatalok és idősek. A sikeres tánctanításhoz a Bácska Banda húzta a talpalávalót és a bajaiak ropták is a táncot késő estig.

Kis Zoltán szerkesztőségünknek elmondta: nagyon örül, hogy meg tudták tartani a rendezvényt a szervezők, mert ez minden évben nagyon jó mulatság a bajaiaknak és szeremleieknek egyaránt. A táncpedagógus Szeremlén és Baján oktatja a néptáncot. Három csoporttal működik a Szeremlei Néptáncegyüttes, van két utánpótlás csoportja és egy felnőtt együttese. Szeptembertől a Danubia Művészeti Iskola népzene-néptánc tagozatán a Sedergő csoporttal dolgozik, ezen kívül a szenior csoportot is ő vezeti.

– Szeremlén családi hagyomány, hogy valaki vagy táncol vagy focizik. A falubeliek nagy része elmondhatja magáról, hogy tagja volt valamelyik egyesületnek, ha csak egy-két évig is, de általában minden családból csatlakozik valaki hozzánk is. Három dolgot emelnék ki, hogy miért érdemes néptáncra vinni a szülőknek a gyereket. Elsősorban, a gyermek értelmes tevékenységben vesz részt, hiszen ez a mi néphagyományunk, illetve jó, ha megismeri, hogy az ősei mivel töltötték szabadidejüket. Mozgásnak is felfogható, mert ugyanúgy megmozgat, mint bármilyen sport, csak közben gondolkodni is kell, sőt az esztétikai érzéket is fejleszti. Nagyon sok kutatás bebizonyította, hogy a tánc pozitív hatással van a gyermek fejlődésére, az egyensúly kialakítására, a beszédre, az olvasásra, ugyanakkor a fejleszti a ritmusérzéket és a térlátást, tájékozódást – mondta el Kis Zoltán, majd hozzátette, hogy a tánc emellett életformát is teremt és identitástudatot ad. Ő folyamatosan inspirálódik, régi, archív felvételekből tanul, de ihlet bárhonnan jöhet.

Tervei között szerepel, hogy minél több emberrel megismertesse a bácskai és a szeremlei táncokat, valamint megtanítsa nekik azt. Az elmúlt hetekről elmondta, hogy örül, amiért megtarthatták a várva várt egyhetes tánctábort a Danubia Művészeti Iskola Sedergő csoportjának, de bíznak benne, hogy a tervezett szlovákiai edzőtáborra is kiutazhatnak.

Kis Zoltán azt is elmondta, hogy az elmúlt években nagy segítsége volt az egyesületnek a Csoóri Sándor Pályázat programja és sokat is pályáztak. Idén is folytatják a munkát, nyolcalkalmas táncházra neveznek, emellett tánctanítással egybekötött programsorozatot szeretnének megszervezni szeptembertől Szeremlén. A sorozat a szüreti időszaktól egészen pünkösdig tartana, ahol nem csak magyar táncokat tanítanának, de nemzetiségi napokat is beiktatnának a programba.