Ropták a táncot a halasi romafesztiválon

A halasi térség tizenhárom cigány nemzetiségi önkormányzata is meghívást kapott az elmúlt hétvégén rendezett több napos Nemzetiségi Szüreti Fesztiválra. A vásártéren felállított színpadon a helyi és környékbeli hagyományőrzők mellett hazai sztárok is felléptek.

Első alkalommal rendezték Rostás László, néhai cigány kisebbségi vezető emlékére azt a főzőversenyt, amit még az ő kezdeményezésére indítottak el a roma nemzetiségi napokon, amely ma már elhagyhatatlan része a rendezvénynek.

Szűcs Csaba alpolgármester, a halasi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke emlékeztetett, arra hogy Rostás Laci nem csak a halasi romák, de a többségi társadalom körében is népszerű cigány vezető volt, a halasi cigány önkormányzat folytatja azt a munkát, amit ő elkezdett a cigányság felzárkóztatása érdekében. Sőt, ma már olyan felzárkóztató programokat is elindítottak a városban, amelyek nem csak a megyében, de országosan is példaként szolgálnak a cigány nemzetiségi önkormányzatok számára. A családalapítás előtt álló roma lányokat segítő mentorprogram, az iskolai tanulást segítő programok ma már kézzel fogható eredményeket is mutatnak. Egyre kevesebb az iskolákból lemorzsolódó cigány fiatalok száma, egyre többen tesznek sikeres szakmunkás és érettségi vizsgát és növekszik azok aránya is, akik valamilyen felsőoktatási intézményben folytatják tanulmányaikat.

A halasi romák ápolják gasztronómiai hagyományaikat is, az idei évtől Rostás Lászlóról nevezték el a főzőversenyüket és alapítottak vándorkupát. A versenyen a térség tizenhárom cigány nemzetiségi önkormányzatának csapata indult el, pörkölt, gulyás és hasonló ételféleségek rotyogtak a bográcsokban. A fesztivál résztvevőit köszöntötte Bányai Gábor a térség országgyűlési képviselője, Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elnöke és Fülöp Róbert polgármester is.

A Sós Dezső mesterszakács vezette zsűri a legfinomabb marhapörköltnek a soltvadkertiek főztjét ítélte, így oda került a vándorkupa. A második a bácsalmásiak, míg a harmadik helyen a balotaszállásiak csapata végzett.

A fesztiválon több cigány hagyományőrző és kulturális csoport, valamint hazai sztár is fellépett. Bódi Guszti és Bódi Margó, valamint Stefáno koncertje is megtöltötte a vásártéren a színpad előtti teret.