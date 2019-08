Réti István alkotásiból nyílt kiállítás Halason

A város önkormányzatának és a Thorma János Múzeumnak közös vállalása, hogy kiállításokon mutassák be a nagybányai művésztelep alkotóit és munkásságukat. Ebben az évben Réti István festményeiből és grafikáiból nyílt tárlat, mely újabb arcát jeleníti meg a 20. század eleji magyar festészet legjelentősebb mozgalmának.

Idei őszi tárlatát Réti István Nagybányai arckép félhomályban című kiállításával nyitotta meg a Thorma János Múzeum péntek délelőtt.

A város önkormányzata és a múzeum közösen vállalta, hogy a Kiskunhalasi Őszi Tárlat keretében bemutatják a nagybányai művészetet évente megrendezett időszaki kiállításokon. Idén ősszel a művésztelep egyik legfontosabb személyiségét, a nagybányai születésű, Réti Istvánt és munkásságát mutatják be. A tárlaton a művész 28 festménye és 21 grafikája látható, melyek között találhatók a művésztársakat és a nagybányai életet bemutató alkotások is.

Fülöp Róbert, a város polgármestere köszöntőbeszédében felhívta a figyelmet a múzeum kulturális életben betöltött szerepére. – Az épület 2017-es bővítésével, a Bay Gyűjtemény, a világ legnagyobb nagybányai festészetét bemutató kiállítás létrehozásával új színfoltja lett a város életének. A múzeumban folyó szakmai munka az átépítést követően kiegészült egy komoly rendezvényközponti szerepvállalással, hiszen változatos és dinamikus kulturális, művészeti programokkal képes megszólítani a halasi és környékbeli embereket – mondta a polgármester.

A megnyitón köszöntőt mondott Bányai Gábor országgyűlési képviselő is, aki hangsúlyozta, hogy a Thorma János Múzeum méltóképp őrzi és becsüli meg a modern magyar festészet bölcsőjének munkásságát.

A kiállítást Krucsainé Herter Anikó, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kulturális fejlesztésekért és finanszírozásért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg. – Az országot, majd a világot is meghódító művésztelep mindenkire hatással volt, aki kicsit is fogékony a művészetek iránt. Réti István munkássága különös tiszteletet érdemel, hisz nagybányaiként festményein szinte tökéletesen visszaadja az emberi érzések és az ottani táj hangulati egységét – mondta Krucsainé Herter Anikó.

A tárlatot Szűcs György, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató-helyettese mutatta be a közönségnek. – Számomra is ajándék volt, hogy Réti István szemén keresztül is nézhetem a nagybányai művészvilágot. Nagyon jó, hogy a kiállításra itt került sor, hiszen a múzeum névadója, Thorma János volt a nagybányai művésztelep egyik alapítója. Emellett mind a tavalyi, Nagybányai önarcképek című kiállítás és a mostani, Réti István tárlat is ennek a közegnek az újabb és újabb összefüggéseit jeleníti meg – hangsúlyozta Szűcs György.

Az ünnepségén tiszteletét tette Szekeres Pál, miniszteri biztos, valamint Dr. Bay Miklós és felesége is. A kiállítás december 8-ig tekinthető meg.

Könyvet írt a művésztelepről

Réti István a nagybányai művésztelep egyik alapítója volt, társaival együtt közben járt azért, hogy a város korszerű műtermeket és iskolatermeket építsen. Nem csak festőként alkotott maradandót, tanárként sokat tett a fiatalok művészeti neveléséért. Azzal pedig, hogy megírta a művésztelep történetét feldolgozó nagyszabású művét, korhű lenyomatot adott művésztársairól és alkotásaikról.