Rengeteg zenei sikert érnek el a Gerhát testvérek

Szüleik nyomdokain haladva kiváló zenei sikereket könyvelhetnek el a Gerhát testvérek. Domonkos ütőhangszereken és zongorán játszik, míg öccse, Balázs hegedül és zongorázik. A zenélés, a napi többórás gyakorlás nemcsak feladat, hanem öröm is számukra.

Gerhát László karnagy, zongoratanár és Gerhátné Papp Rita zongoratanár és csembalóművész neve sokak előtt ismert. A zenész házaspár gyermekei, Domon­kos és Balázs a zene szeretetébe született bele, nem is volt számukra kérdéses, hogy ők is valamilyen hangszeren játszanak. Az ütőhangszerek és a hegedű mellett a zongora közös, mindkettőjük számára kiemelt fontosságú, nemcsak egyénileg játszanak rajta, hanem négykezesben is kiválóak.

A szülők munkájukból és a zene iránt érzett szenvedélyükből adódóan rengeteg koncertre jártak, járnak ma is, melyre a fiúk egészen kiskoruktól elkísérik őket. A tehetséget örökölték szüleiktől, mindketten kiváló eredményeket érnek el a különböző hazai és nemzetközi hangszeres versenyeken.

A két fiúval ballószögi otthonukban beszélgettünk.

– Sosem éreztem kényszernek a zenét, a hangszeren való tanulást.

A zenélés kikapcsol, feltölt és egyben kihívás is minden darab megtanulása. Már kisfiúként nagy érdeklődést mutattam a komolyzene iránt

– árulta el a most 15 éves Domonkos, aki a kecskeméti Kodály iskola szakgimnáziumában tanul.

A fiatal tehetség ütőhangszereken és zongorán játszik. Palotás Gábor tanár úr még óvodásként figyelt fel tehetségére, nála kezdett el dobolni, majd később megismerkedett a marimbával, vibrafonnal is. A zongora 2. osztályos kora óta meghatározó az életében, de az alapokat már korábban elsajátította szüleitől. A Gerhát házaspár azt azonban már az elején eldöntötte, a fiúk képzését kollégákra bízzák. Így Domonkos zongoratanára Bujdosóné Csáki Edit lett az M. Bodon Pál Zeneiskolában, aki egykoron ugyanannál a mesternél tanult, ahol az édesanya. Jelenleg pedig a szakgimnáziumban Radványi Mária tanárnő segíti a zongoratanulmányaiban.

– Mindkét hangszert nagyon szeretem, de a szakgimnáziumban választanom kellett főhangszert.

Végül az ütőhangszerek felé húzott a szívem, mivel már kisfiúként is az fogott meg elsőként.

Palotás Gábor tanár úrnak sokat köszönhetek, aki nemcsak tanít, de tudatosan építi is fel a szakmai életpályámat. A zongora szintén az életem fontos része maradt, ezen tanulmányaimat is folytatom – tette hozzá Domonkos, aki hosszú távon is a zenei pályában gondolkodik, szívesen kamatoztatná majd tudását európai neves zenei egyetemeken.

Domonkos kiemelkedő eredményei 2018-ban a 10. Nemzetközi „Moment musicaux” Zongoraversenyen első lett szóló- és négykezes kategóriában is. A IX. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres Szóló- és Duóversenyen első díjat vehetett át szólóban. A XI. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Versenyen szintén első díjas lett. 2019-ben a II. Kecskeméti Regionális Ütőhangszeres Versenyen első díjat kapott, a XV. Országos Zongoraversenyen harmadik, a Ferenczy György Zongoraversenyen második lett és különdíjat vehetett át. A Bács-Kiskun Megyei Zongoristák XVII. Találkozóján Kiemelt Nívódíjat ítéltek meg számára. 2020-ban a VII. Nemzetközi Zongora Fesztiválon arany minősítést kapott.

Kedvenc művei is vannak: zongora terén Bach, míg az ütősöknél a kortárs zeneszerzőket játssza szívesen. Domonkos a zenélés mellett szabadidejében szívesen olvas, főként regényeket.

A fiatalabb Gerhát testvér, Balázs most fejezte be általános iskolai tanulmányait a Kodály iskolában, szeptembertől Budapesten, a Weiner Leó Zeneművészeti Szakgimnáziumban folytatja. A hegedű iránti szeretete fiatalon megmutatkozott nála.

– Anyáék sokszor elmesélték, hogy már egészen kicsiként pálcikákkal imitáltam a hegedülést – elevenítette fel élményeit Balázs, akinek első hegedűtanára óvodásként Felleginé Gitta néni volt.

Sajnos a tanárnő nem sokkal később elhunyt, mely nagyon mélyen érintette Balázst. Fél évbe telt, mire újra hegedűt vett a kezébe. Később az M. Bodon Pál Zeneiskolában Sajtiné Szemerédi Anna lett az új hegedűtanára.

A hegedű mellett a zongorát választotta második hangszerének, melyet Domonkos korábbi tanárnője, Bujdosóné Csáki Edit tanítja neki.

Pályaválasztáskor Balázs is nehéz döntés előtt állt. Hegedű vagy zongora, hiszen mindkettő közel áll a szívéhez. Végül a hegedű mellett döntött, köszönhetően annak, hogy évekkel ezelőtt egy nyári zenei táborban megismerkedett a Budapesten tanító Németh Zsuzsanna tanárnővel, akivel kiváló szakmai kapcsolatot alakított ki. Az ő ösztönzésére döntött a Weiner szakgimnázium mellett, ahol nála folytathatja zenei tanulmányait.

– Egyelőre még nem tudom, hogyan képzeljem el a jövőmet. A zene biztos, de nagyon érdekel a fotózás, a média és az informatika is. Így például hangmérnökként el tudnám magam képzelni – árulta el végül Balázs.