Reneszánsz időutazással készülnek a kultúra napjára

Shakespeare Rómeó és Júliá­ját viszi színre az orgoványi Karakterek Drámacsoport a magyar kultúra napja alkalmából. A január 24-én a művelődési házban megtekinthető színművel harmonikus egységet alkot majd a reneszánsz zenét játszó Laviola Régizenei Együttes élő zenéje, így a nézők valódi reneszánsz időutazáson vehetnek részt.

Hetek óta zajlik a Rómeó és Júlia színpadi változatának próbafolyamata Orgoványon, melyet a Karakterek Drámacsoport visz színre.

– Az izsáki Laviola Régizenei Együttes tagjainak fejéből pattant ki a magyar kultúra napja alkalmából az együttműködés gondolata és eszünkbe jutott, hogy nekünk van egy kész Rómeó és Júlia musicalünk, melyet tavaly ősszel mutattunk be Verona gyermekei címmel. Ez tökéletes alapot nyújtott egy ízig-vérig reneszánsz produkció megalkotására – idézte vissza Gajdácsi Anikó, az Orgoványi Művelődési Ház vezetője és a produkció koordinátora azt, hogy miként született meg a darab ötlete.

A munka során a musicalalapot lebontották és összefűzték Shakespeare szövegét a Laviola együttes reneszánsz élő zenéjével, valamint a drámai rész is változtatást igényelt, új szerepeket hoztak be, a már meglévő szereposztás kicsit módosult és a musicalben még a tánc nyelvén mesélő párkák most a jelenetek közti összekötő szövegekkel segítik a nézőket a darab befogadásában. A modern koreográfia helyett valódi reneszánsz táncot láthat a közönség a báli jelenetben. A díszlet a musical nagyszabású színpadképével ellentétben letisztult és egyszínű lesz. A feszültséggel teli jelenetek hangulati aláfestését Pallagi Gábornak, az általános iskola zenetanárának a többféle dobkísérete adja.

A darab főrendezője Gellértné Etelka, a drámacsoport vezetője

– A darab bátor utazás Shakespeare korában, a korszellemben, a divatban, az etikettben, a korszak lelkivilágában és az akkori emberek társadalmi helyzetében – jellemezte a darabot a főrendező és hangsúlyozta, hogy az élő zenei többlet hozzásegíti a nézőket ahhoz, hogy közel kerüljenek az akkori kor lelkületéhez.

A darab a helyi közösséget is építő vállalkozás

– Vállaljuk azt a luxust, hogy hetekig, hónapokig olyan előadáson dolgozunk, amit csak egyszer vagy néhányszor játszunk el, szemben a professzionális színházakkal, ahol akár évekig is műsoron vannak a sikerdarabok. Mert a közös munka hozadéka is luxus, melyek között szerepel a magunk és a mások megbecsülése, a magabiztosság megszerzése, jártasság a kommunikációban, az érzelmek megélésében és kezelésében – mondta Gellértné Etelka és hozzátette, hogy a fiatalok rendkívül befogadóak, a klasszikus Kosztolányi-fordítással is könnyen megbirkóznak, miközben részesülnek a játék nyújtotta örömből, a közösség megtartóerejéből és megtapasztalhatják a generációk egymást segítő hozzáállását.

A darab társrendezője Gellért Emőke Anna, aki elmondta, hogy a próbák során különleges drámatechnika született.

– A szerepeket szinte mindenki kipróbálta, mert a szereplők elfoglaltsága miatt egy-egy szerep sokszor helyettesítést igényelt, ennek nyomán megélhették a különböző oldalak érzéseit – mondta a társrendező, majd a zene szerepéről szólt. – A zene megmutatja azt az életritmust, amit az akkori kor embere élt. A szereplőkkel közösen irányítottan hallgattuk az akkori dallamokat, ami segítette őket abban, hogy átvegyék a kor lüktetését, megérezzék, hogy mi foglalta el az akkori ember gondolatait és szívét. Szándékaink szerint mindez tükröződni fog a darabban, még a szereplők mozgásában is – mondta Gellért Emőke Anna.

A Rómeó és Júlia bemutatóját január 24-én, pénteken, 18 órakor tartják az Orgoványi Művelődési Házban.

Ugyanaz játssza Rómeó szerepét

Rómeó szerepében ismét a 17 éves Ordasi Andrást láthatják a nézők, aki ez alkalommal is nagy lelkesedéssel vetette bele magát a veronai fia­tal szerepébe. A Szentesen, drámatagozaton tanuló fiatalember elmondta, hogy a darabban mindenkire, így rá is illik a kapott szerep, nemcsak korban, hanem személyiségben is, mely során életkorához illő szenvedélyeket és érzéseket élhet meg, miközben a musicalétől eltérő módon interpretálhatja Rómeó szerepét.