Rangos díjat nyert a Ciróka A lepkeoroszlán című előadással

A tavaly ősszel bemutatott, Vidovszky György rendezte A lepkeoroszlán című előadással elnyerte az Üveghegy-díjat a kecskeméti Ciróka Bábszínház a Kaposvári Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálén.

Május 7. és 12. között kilencedik alkalommal rendezte meg Kaposvárott a gyermek- és ifjúsági színházi biennálét az ASSITEJ Magyar Központ és a kaposvári Csiky Gergely Színház. A seregszemlén az elmúlt két évben Magyarországon bemutatott legjobb gyermek- és ifjúsági színházi előadások, illetve színházi-nevelési programok vettek részt korcsoportos bontásban. A versenyprogramban idén 26 előadás szerepelt, amelyet Gabnai Katalin drámatanár, színikritikus válogatott ki. A darabokat szakmai zsűri értékelte: Szűcs Mónika színházi szakíró, tanár, az Ellenfény szerkesztője, Fabók Mariann színművész, a Fabók Mancsi Bábszínháza bábos mesemondója, Turbuly Lilla, költő, író, színikritikus, a Kútszéli Stílus és a Tánckritika szerkesztője, valamint dr. Gombos Péter, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának tudományos dékán-helyettese, gyermekirodalom- és olvasáskutató.

A cirókások már korábban is értek el kimagasló eredményeket a biennálén. Az Üveghegy-fődíjat 2002-ben az Árnyak színházával, 2013-ban a Csomótündérrel hozták el, 2014-ben pedig Ivanics Tamás a legjobb színészi alakítás díját vehette át a Kipling mesékben nyújtott játékáért. 2016-ban ismét a legrangosabb elismeréssel térhettek haza a kecskeméti bábosok Kaposvárról, hiszen a zsűri a Lúdas Matyit találta a legjobb előadásnak. Érdekesség, hogy azt is Vidovszky György rendezte, akárcsak a most ugyancsak Üveghegy-díjjal jutalmazott előadást, A lepkeoroszlánt. Ez a Sir Michael Morpurgo angol író könyve alapján készült darab egy kisfiú és egy fehér oroszlánkölyök örök barátságáról szól: nem számít távolság, idő és minden egyéb viszontagság, a köztük lévő szövetség nem gyengül. Mivel a történet meghatározó része Dél-Afrikában játszódik, olyan autentikus, de nem folklorisztikus, mégis játékos tárgyi világra épül az előadás, ami a mai Dél-Afrikában annyira jellemző.

Az Írországban élő rendező korábban elmesélte portálunknak, hogy tulajdonképpen családja ösztönözte a témaválasztásnál. Kisfiának ugyanis A lepkeoroszlán kötelező olvasmány volt az iskolában, és észrevette, hogy azonnal megragadta a regény világa, drámaisága. Végül Vidovszky Györgyben felesége tudatosította, hogy lehetne belőle egy előadást is csinálni. A rendezőnek volt szerencséje fél évet Dél-Afrikában tölteni, és látta, „hogyan használják újra végtelenül kreatív és szeretetreméltó módon a már kidobásra szánt tárgyakat. ”Újra formálva, egybeépítve, átfestve annyi minden létrehozható egy autógumiból, hordóból vagy egy műanyag palackból!„ – mondta Vidovszky György, aki a próbákról azt is elárulta, néha úgy érezték magukat, mintha egy kézműves szakkörön lennének, drótot tekertek, nejlonzacskót ragasztottak. Nagyon sok türelmet, kreativitást igényelt ez a társulattól, de Krucsó Júlia Rita, Ivanics Tamás és a két vendégszínész, Dénes Emőke és Bárnai Péter fantasztikusan helytállt.

Kiszely Ágnes, a Ciróka Bábszínház igazgatója elmondta: A lepkeoroszlán nemcsak a cirókások szívének kedves darab, hanem a közönség is nagyon szerette, ezért bizakodtak abban, hogy sikere lesz a zsűrinél is. Ez be is igazolódott, az értékelés során külön kiemelték a zsűri női tagjai, hogy a mű erőteljesen hat az érzelmekre.

Aki még nem látta a díjnyertes alkotást, az idei Múzeumok Éjszakáján megnézheti majd a Cirókában.