Pótolják az elmaradt szerdai előadást a színházban

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Légy jó mindhalálig című előadása a szerdai napon elmarad. Az előadást 2020. november 11-én és 12-én pótolják, ezzel kapcsolatban a színház szervezői egyeztetnek a bérlettel/jeggyel rendelkező nézőkkel.

– A következő két napban felkészítjük a színházat arra, hogy a kormány által kiadott és érvénybe lépett rendeleteknek megfelelően tudjuk biztosítani a nézőteret a közönség számára. Péntektől várjuk a nézőinket – mondta el Cseke Péter direktor.

A nézőtéren egy szék elfoglalása után két üres székhelyet kell tartani, tehát minden harmadik széken lehet ülni. A kiadott rendelet alapján egy háztatásban élők sem ülhetnek egymás mellett. Minden esetben tartani kell a 1,5 méter távolságot, a páholyokban a székek átmozgatásával tudják ezt biztosítani.

Az előadásokat a foglaltság függvényében duplázzák, hogy a megvásárolt bérletek és jegyek alapján valamennyi néző számára biztosítani tudják a darabok megtekintését. Így előfordulhat, hogy a megvásárolt jegyhez/bérlethez képest másik napra esik az előadás. Az átszervezésekkel kapcsolatban a színház szervezése minden bérletes és jegyes nézővel felveszi a kapcsolatot telefonon, vagy e-mailen. Amennyiben, valaki nem hagyott elérhetőséget, kérik, hogy a 06 76 501-174-es telefonszámon érdeklődjön.

Valamennyi, eddig bevezetett óvintézkedés továbbra is érvényben marad a kecskeméti teátrumban. Érkezéskor hőmérést végeznek és kötelező a kézfertőtlenítés. A maszkot továbbra is szükséges viselni az előadáson is. A büfé két helyszínen szolgálja ki a látogatókat a tömeg elkerülése érdekében. A nézőtérre és a színpadra beszerelt légsterilizáló készülékek továbbra is üzemelnek, hogy a nézők biztonságos környezetben élvezhessék az előadásokat.

– Az intézkedések betartása mellett a társulat és a dolgozók egy családként, fegyelmezetten élik meg a mindennapokat annak érdekében, hogy a színház kapui nyitva maradhassanak. Rendkívül büszke vagyok rájuk, hogy ekképpen is kimutatják felelősségvállalásukat egymásért és a nézőkért – tette hozzá az igazgató.