Plakátjaival mutatkozott be a szabadszállási médiatechnikus

Takácsné Kékes-Szabó Diána plakátjaiból nyílt kiállítás szerdán a szabadszállási József Attila Közösségi Házban. A médiatechnikus kiállítását Bugyi Andrásné, az ÁMK igazgatója ajánlotta a közönség figyelmébe.

Takácsné Kékes-Szabó Diána a kecskeméti Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnáziumban képző-grafikus szakán végzett. Ott jegyezte el magát a grafikával és a számítógépes grafikával. Ismereteit a helyi közösségi házban kamatoztatta és kamatoztatja ma is munkahelyén, de ha teheti, szabadidejében is szívesen alkot, saját és környezete örömére.

Takácsné Kékes-Szabó Diána négy éve mutatkozott be első ízben a nagyközönség előtt. Azóta is állandó résztvevője a szabadszállási és a településhez kötődő alkotók összművészeti kiállításának. A szakmáját tekintve, a képző grafikus végzettségű alkotónak a mostani az első, önálló tárlata, ahol a plakátjain kívül ceruzarajzaiból is láthattak válogatást a művészetek iránt érdeklődők.

A plakátkiállítás anyaga március közepéig tekinthető meg az intézmény nyitva tartási idejében.