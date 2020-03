Petőfi Sándor nevét viselő iskolák találkoztak Fehérgyarmaton

Az Országos Petőfi Sándor Társaság (OPST) 1985-ben indította el a Petőfi nevét viselő középiskolák országos találkozóját.

A napokban Fehérgyarmaton, 30. alkalommal találkoztak a diákok, tájékoztatott a kiskőrösi Kispálné dr. Lucza Ilona OPST elnök. A társaság célja annak idején az volt, hogy a diákok és az iskolák új ismeretszerzési és új kultuszápolási lehetőségeket tapasztaljanak vagy találjanak.

A résztvevők kreatív és játékos vetélkedő formában újabb és újabb típusú feladatokkal kerülnek közelebb a költőhöz. Előzetes szakirodalom alapján készülnek a csapatok, képzőművészeti, irodalmi feladatot kapnak, szavalóversenyre készülnek. A társaság büszke azokra a pedagógusokra, diákokra, akik szívesen fordítanak külön energiát arra, hogy részt vegyenek a találkozón, és felkészült csapatot vigyenek magukkal – tudtuk meg.

Az idei, 30. találkozót a fehérgyarmati Petőfi Sándor Közgazdasági, Informatikai és Ügyviteli Szakgimnázium szervezte. A vetélkedő feladatait a költő Szatmár megyei kapcsolódásai­hoz igazították. A ma már határainkon túli területekről is szóló úti beszámolókat, tájélményeket, Szendrey Júliát, Arany Jánost és más kortársakat, az itt született költeményeket építették be a szervezők. A rendezvény során a résztvevők Szatmárcsekén, Túristvándiban, Tiszacsécsén is jártak.

Nagyarban Petőfi emlékére létrehozták a Petőfi-fák kertjét. Ide Székelykeresztúrról származó körtefát, Koltáról somot, Dömsödről tölgyet ültettek. A vendéglátó iskola színjátszói is meglepték a vendégeket. A találkozón kiemelkedően szerepelt a kiskunfélegyházi csapat, összesített legjobbként ők vitték el a serleget is. A győztes szavaló aszódi tanuló, a legjobb vizuális munka készítője szolnoki tanuló volt. Legközelebb 2021-ben, Mezőberényben találkoznak az iskolák.