Parasztkomédiát mutattak be gólyalábakon a Jánoshalmi Napokon

A korábbi évekhez képest visszafogottabb volt az idei Jánoshalmi Napok rendezvénysorozat, azonban a programok színes gazdag kínálata idén is sok érdekességet nyújtott az érdeklődők számára.

A biztonsági óvintézkedések betartásával zajlott a programok nagy része a Szent Anna templom előtti főtéren volt, ahol az Új Pávakör, a Mezei Csokor és a Pöndölösök Citerazenekar mellett színpadra lépett a Grimm-busz színház társulata, a halasi Lyra Együttes és Hevesi Tamás is. A gyerekek egyik kedvence a felvételünkön is látható Gólyalábas parasztkomédia előadás volt, amibe a legkisebbek is bekapcsolódhattak.