Papp Ferencet már gyermekként magával ragadta a zene és a költészet

Papp Ferenc zenész-költő nem ismeretlen a kecske­méti közönség számára. A hetvenes évek óta jelen van a hírös város kulturális életében. Napjainkban első­sorban az irodalmi körökben aktív, de az evangélikus templom külön rendez­vé­nyein is játszik.

Papp Ferenc Dunavecsén gyerekeskedett, kisiskolás korában költöztek családjával Kecskemétre. A hunyadivárosi Csilléri lakótelepen laktak.

– A lakótelepen középiskolásként ismerkedtem meg egy lánnyal, aki egy zenekarban játszott. Tőle tanultam meg az akkordokat, majd otthon magam képeztem. Az első gitáromat 1968-ban saját zsebpénzemből vásároltam meg. Egyik barátommal eljártunk a vasútra szenet rakodni, az ott keresett pénzemből vettem meg. Azt a gitáromat még ma is őrzöm – elevenítette fel emlékeit.

Papp Ferenc 1973-ban robbant be a kecskeméti zenei életbe, az akkor megalakult Dokk együttes egyik alapítójaként. Civil szakmája minőségellenőr volt, szabadidejében játszott.

– Jártuk a megyét, rengeteg helyen felléptünk. A zenekarosdi mellett 1975-ben kezdtem igazán a versek iránt érdeklődni. A gyökerek már megvoltak, hiszen általános iskolásként, a „sárga” iskolában, azaz a Petőfi iskolában Buda Ferenc költő volt a tanárom, aki óriási hatással volt rám – folytatta a visszaemlékezést.

A zenélést a katonaságban eltöltött évek alatt sem szüneteltette Papp Ferenc. A házi Ki mit tud? mellett a századok klubrendezvényein is játszott. Miután leszerelt, 1978-ban alapította meg Lepés Imre barátjával a Lepés–Papp duót, mely több mint 15 éven át működött.

– Megzenésített verseket adtunk elő óvodákban, iskolákban, céges klubokban. 1982-ben a művelődési központban a Szabóné Mikus Edit által szervezett Jazz-Pop-Rock fesztiválon is felléptünk, és a kategóriánkat meg is nyertük. Székesfehérváron, a Fiatal Dalosok Országos Találkozóján is visszatérő fellépők voltunk 1982 és 1993 között. Ezeken túl az 1980-as évek közepétől a városházán a házasságkötések alkalmával is gitároztam és énekeltem – sorolta szakmai pályájának fontos állomásait.

A kecskeméti írókkal a kilencvenes évek elején került kapcsolatba

– A tavaly elhunyt Antalfy István költővel a 90-es évek elején kötöttem barátságot. Ő vezetett be a Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Társaságába. Innentől kezdve a mai napig rendszeresen játszom a rendezvényeiken. Időközben a baráti kör tagjainak másik irodalmi csoportjának, az Irodalmi Kávéháznak is aktív szereplője és fellépője vagyok – jegyezte meg.

Papp Ferenc nevéhez kötődik a 2000-ben megalakult Fia­tal Művészek Klubja. Barátjával, Kabáczy József festőművésszel közösen karolták fel a fiatal alkotókat és segítették munkáik népszerűsítését. A régi Tiszti Klubban hosszú éveken át kaptak bemutatkozási lehetőséget a fiatal tehetségek, hogy képzőművészeti alkotásaikat a közönség elé tárják.Az utóbbi egy évtizedben az evangélikus egyházhoz is közelebb került Papp Ferenc. Kis János lelkész több kiállításuknak is helyet biztosított. Három éve pedig jótékonysági koncertet ad a templomban Papp Ferenc az autista gyermekek megsegítésére.

A versírás 2014 óta meghatározó az életében. Példaképei: egykori tanára, Buda Ferenc és volt barátja, Antalfy István.

– Korábban is voltak szárnypróbálgatásaim. Az első versemet még Buda Ferenc tanár úr kérésére házi feladatként írtam meg. Később a Dokk együttes dalszövegírásába is bekapcsolódtam. 2014-ben egy verspályázat adta meg a végső lökést. Nincs saját kötetem, nem is tervezem, de számos versem jelent meg az utóbbi években az országos terjesztésű Nyírségi Gondolat című irodalmi lapban, valamint annak utóbbi két antológiájában – mesélte.

Papp Ferenc verseit nem lehet kategorizálni, sok mindenről ír

– A régi szavak ihletnek meg. Sokat fejtek keresztrejtvényt, és ha rátalálok egy régi szóra, mindig kutatom a múltját, eredetét. Ez a munka ihlet meg, majd érzéseimet versben fejezem ki – árulta el.

Papp Ferenc zenei és irodalmi szeretetét a lányai is örökölték. A nagyobbik énekel a Cantus Nobilis Kórusban, a kisebb pedig verseket írogat és fotózik.