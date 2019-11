Öt malom megmentéséért fogtak össze

Öt malom megmentése céljával fogott össze öt település és a Malmok útja címmel hirdették meg közös programjukat.

Kiskunfélegyháza, Hódmezővásárhely, az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark, Kikinda, Félegyháza szerb testvérvárosa, illetve a szintén szerbiai Orom település közös projektjét a napokban egy szakmai konferencia keretében a Kiskun Múzeumban mutatták be. Mint kiderült, az Alföld egykor híres gazdasági építményeit, a malmok megmentését és bemutatását tűzte célul a határon átívelő projekt.

– A kenyeret adó gabona őrlésére többféle technikát fejlesztettek ki az évszázadok során, melyek közül számos ezen a vidéken is meghonosodott. Az alföldi tornyos szélmalmok mellett szárazmalom és különböző darálók is megtalálhatóak.

Megmentésük, megőrzésük és megismertetésük nagyon fontos, hiszen több mint kétszáz évig a vidék meghatározói voltak – fogalmazott a konferencia megnyitóján Rosta Ferenc félegyházi alpolgármester. Elmondta, a Malmok útja projekt öt település összefogásával magyar és szerb részen is megtalálható, ma is látható malmokat fűzi fel egy tematikus út keretében. A projekt azonban nemcsak a malmokra fókuszál, hanem a műemlék épületeken keresztül az érintett öt település turisztikai értékeit is szeretnék népszerűsíteni. Így a projekt ideje alatt minden helyszínen rendezvények is várják majd az érdeklődőket, tovább erősítve a partnertelepülések közötti kapcsolatot – összegezte Rosta Ferenc alpolgármester.

Mészáros Márta, a Kiskun Múzeum igazgatója a konferencia megnyitóján elmondta, a projekt legfontosabb eleme ezeknek a műemlékmalmoknak a felújítása és bekapcsolása a turisztikai vérkeringésbe.

Sikeres közös pályázat révén tudják felújítani Kiskunfélegyháza, Hódmezővásárhely, az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark, Kikinda, illetve Orom település egy-egy malmát, melyek jelenlegi állapotát és történetüket vándorkiállítás keretében is megismerhetik az érdeklődők. A tárlat a Malmok útja első állomásán, a Kiskun Múzeumban tekinthető meg.