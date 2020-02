Öt éve alakult meg a Szkóla, a petőfiszállási egyházi kórus

Ötödik éve gregorián énekekkel teszik még szebbé a vasárnapi szentmiséket a Szűzanya Virágoskertje Szkóla tagjai a pálosszentkúti kegyhelyen. Az egyházi kórus megalakulásáról vezetőjükkel, Tarjányiné Lencsivel beszélgettünk.

Valószínűleg az isteni gondviselés küldte Tarjányiné Lencsit és családját öt éve Petőfiszállásra, ahol az Alföld egyik legszebb Mária-kegyhelye, Pálosszentkút is található. Lencsi, akinek egyházzenész képesítése is van, azzal az ötlettel kereste fel a fehér barátokat, hogy szívesen alapítana egy szkólát, ha igény lenne rá. Puskás Antal atya nagy örömmel fogadta a kezdeményezést, hiszen régóta szerettek volna már egy kórust. Így találkozott a két elképzelés, amihez gyorsan támogatók is csatlakoztak. A szkóla megalakításának ötletét a következő vasárnapon kihirdették és a szentmise végén már ott sorakoztak a helyi lányok, hogy szívesen énekelnének az egyházi kórusban. Két hét múlva pedig már közösen mutatkoztak be a szentmisén.

A Szűzanya Virágoskertje Szkóla főként gregorián énekeket ad elő, amelyeket zömében Dopszay László Széchenyi-díjas magyar zenetörténész, népzenekutató, karnagy, egyetemi tanár Éneklő egyház című gyűjteményéből válogatnak – tudtuk meg Tarjányiné Lencsitől. Hangsúlyozta: Dobszay László és Szendrei Janka nemcsak a gregorián zene kutatásában, hanem a zenepedagógia, a jelenkori liturgikus zene és az előadó-művészet terén is kiemelkedőt alkotott. Az ő örökségét szeretnék követni munkájuk során.

Tarjányiné Lencsiről azt is megtudtuk, hogy az éneklés mellett a néptánc is nagy szerepet játszik az életében. Kisdiák kora óta Szengyel Istvánnál tanult, és amíg férjhez nem ment, addig az ő kezei alatt táncolt, énekelt és muzsikált. Bekerült a Berka együttesbe, ahol hét évig énekelt.

A Fonó Budai Zeneházban pedig rendszeresen tartottak táncházat és koncerteket. Középiskolásként egyházzenei képesítést szerzett, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen népi ének szakon diplomázott. Mint mondta, a köztudattal ellentétben az egyházi és a népi énekek nagyon közel állnak egymáshoz. És szerencsére a szkólában éneklő lányoktól sem áll távol ez a világ, hiszen valamennyien vallásos nevelésben élnek, és Varga Andreasnak köszönhetően gyönyörűen néptáncolnak, szeretik és művelik a népzenét.

A Szűzanya Virágoskertje Szkóla megalakulását a helyiek is nagy örömmel fogadták, hiszen nemcsak a szentmiséken, de a falu nagyobb ünnepein is énekelnek. A petőfiszállásiak nagyon büszkék a lányokra, akik már az ország számos pontján felléptek. Legutóbb Budapesten, a Szent István-bazilikában tartott Boldog Özséb-emlékév megnyitóján énekelhettek.

A helyi önkormányzat is örömmel fogadta a szkóla megalakulását. Olyannyira, hogy azonnal felújították a kápolnában a karzatot, hogy legyen honnan énekelnie a kórusnak a szentmiséken. Ugyanakkor az önkormányzat támogatásának köszönhetik azt is, hogy minden nyáron részt vehetnek Gödöllőn az országos szkólatáborban, ahol neves tanároktól tanulhatnak – sorolta Tarjányiné Lencsi. Azt is elmondta, számára nemcsak az éneklés, az énektanítás a fontos, hanem a közösségépítés is. Szeretné átadni a petőfiszállási lányoknak azokat az élményeket, amiben gyermekként neki is része volt szülővárosában, Kistarcsán.

– Ott tanultam meg, hogy a szakmai munka mellett a közösségi élet is nagyon fontos. Az a szerencsés, ha a kettő nem kizárja, hanem megerősíti egymást – fogalmazott a szkóla vezetője. Elmondta, a közösségépítést szolgálja az is, hogy minden évben – idén immár harmadik alkalommal – megszervezik vízkereszti koncertjüket. Évről évre egyre több népzenét szerető egyházzenész és egyházzenét szerető népzenész vesz részt a színvonalas műsorban, tulajdonképpen találkozóvá nőtte ki magát, idén közel hetven fellépő volt, többek között Pécsről, Győrből, Biatorbágyról, Sándorfalváról, Budapestről, és a közönség körében is egyre népszerűbb az esemény.