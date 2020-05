Ősztől indul az operajátszás a kecskeméti nemzetiben

Tíz új bemutatóval, az elmaradt produkciók pótlásával és a megszokott színes programkínálattal várja régi és új nézőit a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház – derült ki a csütörtök délben tartott online sajtótájékoztatón, ahol Cseke Péter színházigazgató mellett Barta Dóra, a Kecskemét City Balett vezetője és Károly Katalin zenei vezető részletesen is ismertette az ősztől látható darabokat.

A csütörtöki rendhagyó sajtótájékoztatón Cseke Péter megköszönte a nézők karantén idején tanúsított töretlen lelkesedését a színház új tartalmai iránt. Elmondta, hogy igyekeztek új lehetőségként megélni ezt a színház számára is embert próbáló időszakot és bizakodva néznek a jövőbe.

– A koronavírus járvány következtében félbeszakadt csonka évad után, első teljes nemzeti évadára készül a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, amelyben kiemelt szerepet kap a zene és a műfaji változatosság – fogalmazott Cseke Péter, igazgató. – Kiemelkedő eseménye az új évadnak, hogy a nemzeti státusz folyományaként elindul a kecskeméti operajátszás.

A 2020/21-es nagyszínházi bemutatók között szerepel a Légy jó mindhalálig című musical, a Hamupipőke mesebalett, az Egy csók és más semmi zenés vígjáték, A jegesmedve szerelmese zenés klímamese, A revizor című gogoli vígjáték, a Szent Iván-éji álom táncszínházi előadás és Donizettitől A csengő vígopera. A Kelemen László Kamaraszínházban látható majd Kéri Kitty rendezésében a Nyolc nő című bűnügyi komédia, valamint Szente Vajk rendezésében a Woody Allen által írt Férjek és feleségek komédia. A Ruszt József Stúdiószínház berkein belül pedig Szerednyey Béla állítja színpadra a Jövőre veled ugyanitt című romantikus vígjáték második részét.

Fordulópont a zenei tagozat számára

– A Nemzeti Színház cím egy fordulópontot jelent a zenei tagozat számára is – fogalmazott Károly Katalin. – A következő évadtól minden szezonban három különböző műfajú (opera, operett, musical) zenés előadást kínálunk. A 2020/21-es évadban a Légy jó mindhalálig musical, A csengő vígopera és az Egy csók és más semmi című zenés vígjáték lesznek repertoáron. A musical sok gyerekszereplővel, az operett ismert slágerekkel csábít, az újdonság pedig a Donizetti vígopera. Természetesen a zenés mesejátékok sorozata is folytatódik. Ezzel a zenei tagozat szerepe és feladata jelentős mértékben nő az évadban.

Mesés darab is készül a tánc nyelvén

Nyolcadik évadát kezdi a Kecskeméti Nemzeti tánctagozata, a Kecskemét City Balett. Az utóbbi évek tendenciáját követve, a 20/21-es évadban is nagyszínházi bemutatóval készülnek a táncművészek, amit Barta Dóra koreografál, Shakespeare Szentivánéji álom című műve alapján.

– A Szentivánéji álom története pajkos cinkosságával, pikáns részleteivel sokak kedvence, de a táncosok számára is karizmatikus munkát ígér – ismertette a részleteket Barta Dóra. – A táncosok megjelennek majd a színház számos bemutatójában, így az Egy csók és más semmi című zenés vígjátékban, és A csengő című operában is. Külön kuriózum, hogy ebben az évadban a gyerekek számára is készül egy mese a tánc nyelvén: Hamupipőke története kerül a nagyszínház színpadára.

A régi bérleteket visszaváltják, az újakat hamarosan árusítják

A koronavírus járvány kapcsán hozott szigorú intézkedések miatt bezárt Kecskeméti Nemzeti igyekszik maximálisan kompenzálni a színház szerelmeseit. Azok, akik csak egy nagyszínházi előadást nem láttak, bepótolhatják a Száll a kakukk fészkére című előadást, amelynek időpontjait később közli a teátrum. Akik kettő vagy annál több nagyszínházi előadásról maradtak le szintén helyet kapnak a Száll a kakukk fészkére darabon, ezen felül pedig választhatnak a Társasjáték New Yorkban, vagy a Gardénia című produkciók közül. Bérlethányadot, elmaradt bérletes előadások jegyárait nem tud a színház visszafizetni. A 2020/2021-es évadra áremelés nem történt, június 2-tól a tavalyi 5+1-es bérletárakkal várják a nézőket. A március 12-től évad végéig személyesen vásárolt és elmaradt előadásokra váltott jegyek visszaváltása június 15-ig történik.

Június 15-től megkezdődik az előbérletezés, idén két formában: személyesen, június 15. és június 26-a között lesz lehetősége a nézőknek 10 % kedvezménnyel megváltani bérleteiket a következő évadra. Azok a nézők, akik nem szeretnének személyesen befáradni ezért a jegyirodába, ők a kecskemetinemzeti.hu oldalon egy e-mailben jelezhetik igényüket egészen augusztus 16-ig, így is jár számukra a 10 % kedvezmény. Augusztus 17-től pedig megkezdődik a bérletek értékesítése a szabad helyekre.