Országos hírű galéria alkotói közé került a tiszakécskei művész

Döme Melinda a 30 év alatti fiatal kortárs festőművész generáció egyik ígéretes tehetsége. Kife­jezésmódjára jellemző az absztrakt elemekkel gazdagított figuratív ábrázolás, műveit társadalomkritika és játékosság hatja át, művészi alapanyagát a hétköznapi élet és az emberi viselkedés, érzelmek adják. A festőnő vidékről szeretné kitaposni az elismert festővé válás útját.

Döme Melindát gyermekkora óta hevíti az alkotás iránti vágy. – Már kiskoromban is sokat rajzoltam. Fiatalon táncruhákat rajzoltam füzetszámra, divattervező akartam lenni, maradandót, szépet és értéket szerettem volna létrehozni. Az élet úgy hozta, hogy inkább a festészetet választottam, mert mindenképpen akartam, hogy megmaradjon az alkotás a mindennapjaimban – mondta Melinda, aki Nyíregyházán képi ábrázolás szakon tanult festő szakirányon, majd grafikusi képzésen vett részt, ahol a számítógépes tervezés alapjaival ismerkedett meg, és a közel­múltban végezte el az egri egyetem tervezőgrafika mesterképzését.

A középiskolában is nagy tehetséget mutató fiatal hölgynek a főiskolán tapasztalt hatások kinyitották a világot. Megismerte az anyagok természetét és a különböző festészeti technikákat, melyek közt ma is szabadon, kíváncsian kalandoz. Legszívesebben olajjal fest, de előszeretettel használja a hígított tust is, főként a természetben, ahol a színes látványból fekete-fehérré elvonatkoztatott mű születik. Véleménye szerint a tus különösen alkalmas a természetben való alkotásra, mert könnyű felvinni a felületre és gyorsan szárad, ideális az elillanó pillanatok megörökítésére.

Legjelentősebb alkotásai olajjal készülnek, heteken vagy akár hónapokon keresztül. Alkotásait átszövik a mindennapi tapasztalások, a társadalmi valóság kérdései, és az olyan emberi érzések, viselkedések jelennek meg a vásznon, mint a szorongás, a feszültség, a félelem.

– Magam is megéltem és megélem ezeket az érzéseket, felveszem őket a környezetemből, és bennem kavarognak addig, amíg képekben kifejezhetővé válnak. Különösen büszke vagyok az egyik legújabb, maszkos sorozatomra, ahol kartonpapírból készítettem állati maszkokat, melyeket a modellek magukra öltöttek, ezt egy fotóstúdióban lefényképeztem, végül ezután festettem meg. Ezt egyfajta kritikának szánom az emberek mindennapokban tapasztalható állatias jegyeket mutató viselkedésével szemben – fogalmazott Döme Melinda.

Mint mondta, ez igen általános, de a mostani covidos időkben még hangsúlyosabbá vált: a bizonytalanság előhozta azt az ösztönlényt, ami mindenkiben benne él. – A hétköznapokban agresszívabbak és türelmetlenebbek vagyunk egymással, sokan inkább a saját érdekei­ket helyezik előtérbe.

Azt látom, hogy a közösségi platformok még vastagabb álarcot növesztettek körénk. Munkáimmal azt üzenem, hogy el kellene szakadni ettől a képzelt valóságtól, és érdemes egy őszintébb életet élni

– mondta a fia­tal művész, akit főként a figuratív ábrázolás jellemzi, de az absztrakt sem áll távol tőle.

– Szemlélődő alkat vagyok. Gyakran valós tárgyak, épületek kiragadott részleteit festem meg, a formákra összpontosítva, így lesz a konkrétból absztrakt alkotás. Az absztrakt nálam a kísérletezés terepe, de a legizgalmasabb a figuratív ábrázolás: az ember részleteit ábrázolva a külvilág számára is láthatóvá válik, miként látom az egyes személyeket, ami roppant izgalmas – mutatott rá a festőművész, akinek kifejezésmódjára számos nagy előd hatott.

– Például az amerikai David Hockney, itthon Bak Imre geometrikus, gazdag színvilágú alkotásai, Verebics Ágnes és Verebics Katalin testábrázolásai, Nyári István és Bukta Imre realista művei nagyon izgalmasak, de nincs egy kedvenc alkotóm, sokan inspirálnak.

A kortársakat fontos követni. Mindenki fél a kortárs szótól, pedig velünk élnek, a közösen átélt napi valóság adja az alapanyagukat

– vallja a fiatal képzőművész, aki fiatal alkotóként szembesül a művészi érvényesülés rögös útjával.

– A fiatal művészek számára nehéz a boldogulás. Ehhez hozzájárul az alkotói és a befogadói oldal is. A fiatalok nehezen mutatják meg magukat, félnek a negatív visszajelzésektől, de valójában megfelelő platform sincs erre. Pedig az alkotás lényege a mások felé való kommunikáció, melyen keresztül az alkotót jobban megismerhetik. Szerencsére nálam a kíváncsiság erősebb volt, mint a félelem, ezért ahol tudom, bemutatom a műveimet. A keresleti oldalon pedig sajnos nem alakult ki a festmények iránti igény, a legtöbben megelégszenek a nagyáruházak tömegnyomataival – világított rá a festőművész. Egy új, egyre ismertebb kezdeményezés, a Youngart galéria azonban kiemelkedési lehetőséget nyújt a tehetséges fia­tal alkotóknak.

– A Youngart egy galériával is rendelkező internetes felület, ami fiatal művészek számára nyújt lehetőséget a műveik megismertetésére és értékesítésre. Ez év elején indult, összesen 30 művésszel, ma már mintegy 200 fiatal művész több mint ezer alkotása van fenn a weboldalon, de csak egy szakértői bizottság előzetes elbírálása alapján lehet bekerülni.

Ez remek kiugrási lehetőség, ahogy bekerültem, azonnal vásároltak tőlem képet, ami nagyon jó érzés volt. Rengeteg pozitív visszajelzés érkezik hozzám, és a közelmúltban a hét alkotójának választottak

– mondta Melinda, aki szerint Budapesten könnyebb lenne ismertséget szerezni, de ő nem szeretné elhagyni a vidéket, ide tartozik és innen szeretné kitaposni az utat.

Álma, hogy a festészetből megéljen, ezért továbbra is rendületlenül alkot. Szeretne minél több alkotótáborba eljutni, ahol termékenyítő meglátásokkal segíthetnék fejlődését a pályatársak. Most saját műteremre vágyik, ami idővel esetleg egy alkotóközösség központjává is válhatna.