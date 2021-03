Online közösségi programot hívtak életre Jakabszálláson

Új kezdeményezés indult útjára Jakabszálláson. Ki mit tud? címmel online közösségi programot hívtak életre. A minden korosztályt megszólító műsorsorozat keretében értékeket közvetítenek és értékes embereket mutatnak be.

Nincs múltja vagy hagyománya a Ki mit tud? felhívásnak, most formálódik, de a sikerét látva, jövője biztosan lesz.

– Nagyon érződik a közösségünkön, hogy igényük lenne kulturális programokra, melyekre az elmúlt egy évben alig volt lehetőségünk – tudtuk meg Csorbáné Sipos Mária közösségszervezőtől.

– Nyáron nagy sikere volt a Jakabi Kultúrműhely színházi előadásának, melyet egyelőre nem tudtunk folytatni. Így jött az ötlet, hogy az online térben töltődjünk fel, kapcsolódjunk ki közösen, szórakoztassuk magunkat. S ezt szó szerint értem, mivel a most életre hívott Ki mit tud? nem versengés, egyszerűen csak a magunk szórakoztatására szolgál. Ugyanakkor

értéket is képviselünk, és értékes embereket mutatunk be

– hangsúlyozta.

A Ki mit tud? programot Csorbáné Sipos Mária, valamint Lantos István technikai munkatárs valósította meg.

– A Ki mit tud? produkciók a település Facebook-oldalán tekinthetők meg. Minden nap egyet mutatunk be. Indulásként felkértünk öt, a közösségi életben aktív és kultúrabarát lakost, hogy készítsen saját videót. Mialatt ezeket feltöltöttük, a felhívásunkat is közzé tettük, így sorra érkeztek az újabb videók. Aki nem tudja felvenni maga, annak István kollégámmal segítünk, visszük a technikát hozzá – jegyezte meg Csorbáné Sipos Mária.

A produkciók nagyon változatos képet mutatnak.

Hallhatók szavalatok, mesék, felcsendülnek ismert dalok, nóták, zongorajáték, fuvolajáték, és láthatók néptáncok is.

– Nagy örömünkre széles korosztályt megmozgattunk, a legfiatalabb előadónk még óvodás, aki mesét mond el, a legidősebb 90 éves. Marika néni egy gyönyörű, nosztalgikus dalt énekelt el. Amit még nagyon fontosnak tartok, hogy kincsekre is bukkantunk. Például a településünkön élők között ketten is vannak, akik verseket írnak, és fel is vállalják. K. Szabó József maga mondta el saját költeményét, míg Szabó József versét egy helyi lakos szavalta el – részletezte.

A Ki mit tud?-nak várható folytatása is. Elindított egy irányvonalat.

– A programnak lett egy olyan hozadéka is, ami előremutató és erősíti a közösségi életünket. Többek részéről megfogalmazódott az igény, hogy alakítsunk nótacsoportot, népdalkört, vagy verscsoportot, melyek a jövőben állandó jelleggel működnének. A kultúrán túl ötletként merült fel egy varrószakkör is, mely szintén több korosztály számára lehet jó alternatíva a szabadidő hasznos eltöltésére. Mint szakember azonnal megláttam bennük a közösségi erőt, és törekszem rá, hogy ezek meg is valósuljanak, a járványhelyzetet követően.

A személyes találkozás mindenkinek nagyon hiányzik, bízunk benne, minderre hamarosan lehetőség nyílik, és akkor már új klubokkal, közösségi programokkal várhatjuk a jakabiakat – mondta végül Csorbáné.