Nyáron újra táborban alkothat a bajai képzőművész

Az elmúlt egy év a művészeket is érzékenyen érintette. Bár virtuális séták alkalmával megtekinthetők voltak egyes alkotások, a képző­művészek már készülnek egy nyitottabb, szabadabb világra. Vidovits Iván képző­művész a jelenlegi időszakot képkorszaknak tekinti, szerinte soha nem látott mennyiségű kép jelenik meg a különböző felületeken.

Ezt ne hagyja ki! Így hazudik a DK vérplazma ügyben

Vidovits Iván képzőművész a jelenlegi időszakot képkorszaknak tekinti, szerinte soha nem látott mennyiségű kép tűnik fel a különböző adathordozókon.

Tavaly jelent meg Hétköznapok mitológiája címmel festészeti albuma, jelenleg regénnyel próbálkozik.

– A képzőművészet számomra egy szemlélődő kifejezésmód, hiszen az ember a látottakat összegzi az alkotómunkában és egy új, rá jellemző összefüggésben helyezi el az alkotás során. Én is így dolgozom. A jelen időszak erre a szemlélődve alkotásra alkalmat ad természetesen. Nyilván jó lenne, hogyha szabadabb körülmények között tudnánk alkotni, mindenki erre vágyik. Tágabb értelmezésben korunkat képkorszaknak tekintem, ami annyit jelent számomra, hogy soha nem látott mennyiségű kép jelenik meg a különböző adathordozókon. A képkorszak erősen figyel a narratívára, fontos a hívás, az üzenet. Ebben a művészi megismerésben a látottból a nem látott felé haladó építkezés adja meg az irányt. Az alkotó gondolat párbeszédet kezd a szemlélővel, fontossá válik a kommunikáció – mondta a művész.

Úgy véli: ebben a korona­vírusos időszakban egy ígéretesebb időre készülünk, amikor lesznek látogatható kiállítások, számára is sok minden átkerült az online térbe ebben a helyzetben.

– A munkáimmal több alkalommal szerepeltem olyan tárlaton, ami csak online volt látogatható. Ilyen módon a bajai Nagy István Képtárban a Nagy István Művészeti Egyesület csoportos kiállítása is vár arra, hogy majd megtekinthető legyen, illetve Hódmezővásárhelyen a Vásárhelyi Őszi Tárlat, még tavaly ősszel indult, de még várja a nyitást a látogatók felé. Ilyen módon az alkotómunka csendes, elmélkedő, alkalmas ebben az időszakban, hogy egy összegzés, egy áttekintő folyamat meginduljon. Próbálom azt az irányt folytatni, amit eddig is követtem, kiegészülve, hogy engem már régóta foglalkoztat az írás a festészet mellett, idén írtam egy kisebb regényt is, Függő keletkezés címmel – részletezte Vidovits Iván.

Egy kisebb regényről van szó, mint azt elmondta, létezik az ihlet, hiszen a képeinél is folyamatosan észleli és az írásban is fontos szerepet játszott. Egy abszurd humorral, fordulatokkal, szokatlan szerkesztéssel megalkotott irrealista kontár regényről van szó, a szerző szerint.

A távlati célja, hogy az írást természetesen közzétegye, ha lehetősége adódik rá. A regény szerkesztésében egy olyan elvet alkalmazott kísérletként, hogy a regény végéhez érve az írás elkezdi önmagát két-­három oldalanként visszaismételni.

A jelenlegi helyzetben az online tevékenység került elő legfőképpen, hitoktató tanárként megtapasztalta az újszerű lehetőségeket is, de mint megtudtuk, neki nem könnyű, csak segítséggel tud eligazodni az online világban.

A képzőművészet területén már harminc éve alkot Vidovits Iván. Ezen a nyáron is alkotó­táborba készül, ahol résztvevőként és korrigáló tanárként is közreműködik.

– Várakozás van bennem is, mint mindenkiben, de úgy kell készülni szerintem, hogy akár ez a tábor is eljöhet, hiszen számomra ez a harmincadik, nagyon szép környezetben, a Tisza holtágánál, Mártélyon – mondta a képzőművész.

Vidovits Iván is, mint a legtöbb ember, készül egy nyitottabb, szabadabb életre.

– Természetes, hogy van egy befelé forduló alkotó folyamat, ez azt jelenti, hogy elég aktívan tudok dolgozni, de fontosnak érzem, hogy a védőoltást felvegyük. Én éltem az adódó lehetőséggel, április elején már megkaptam az első oltást, ez is ilyen irányú reménykedés – mondta Vidovits Iván.