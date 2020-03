Nőnapi irodalmi délutánt tartottak a kecskeméti Krúdy-körösök

A rendezvényt az Aranyhomok kávéház galériáján tartották meg vasárnap délután. A költők nőnapi, szerelmes és tavaszi versekkel ajándékozták meg a résztvevő hölgyeket.

A hírös városban élő irodalmárok közül az elmúlt években, évtizedekben többen is csatlakoztak a fővárosban működő Krúdy Gyula Irodalmi Körhöz. Sajnos Antalfy István, Kovács Sándor Pál és Nagy L. Éva költők már nem élnek, de Kovács István József, Kökény Éva és Ujvári Ferenc még ma is aktív tagja az elismert irodalmi társaságnak. A három költő tagja a Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Körének, és az Irodalmi Kávéháznak is, így Kecskeméten havonta két irodalmi összejövetelt tartanak az érdeklődőknek.

Most vasárnap azonban egy nem mindennapi eseményt tartottak, melynek ötletgazdája tagtársuk, Papp Ferenc költő, zenész, aki évek óta szervez nőnapi irodalmi délutánokat. Idén mindezt kiegészítette azzal, hogy a még élő Krúdy körös helyi költők verseljenek a hölgyeknek. A másfél órás műsor hangulatát emelte Szecsődi György és barátainak zenés kísérete, valamint Papp Ferenc megzenésített verseket adott elő gitárral.

Ujvári Ferenc köszöntötte a résztvevőket, majd két Krúdy-s társával, Kökény Évával és Kovács István Józseffel közösen szavaltak verseket, saját műveikből, illetve az elhunyt Krúdy-soktól. Volt közöttük nőnapi, szerelmes és tavaszi ihletésű egyaránt.

Az irodalombarátok most szombaton újra találkoznak. A Hírös Agórában 15 órakor kezdődik a Bács-Kiskun Megyei Írók és Költő Baráti Körének e havi találkozója, ahol a közelmúltban elhunyt tagtársukra, Kiss András fotográfusra, költőre emlékeznek meg. A következő áprilisi Irodalmi Kávéház rendezvény fókuszában pedig József Attila, Váczi Mihály és Reviczky Gyula versei állnak majd.