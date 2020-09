Női energiák találkoznak az évadnyitó krimiben

Kéri Kitty rendezésében a Nyolc nő című klasszikus krimi-vígjátékkal nyitja 2020/21-es évadát a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. A darab kihívásairól, a dráma és a humor egyensúlyáról és a női energiák inspiráló hatásáról Märcz Fruzsina színésznővel beszélgettünk.

– A klasszikus darab melyik feldolgozását állítják színpadra?

– A Nyolc nő eredetileg egy színpadra írt darab, ebből készült egy híres filmes átdolgozás, amely bizonyos apró epizódokat kihagy, viszont betétdalokat is tartalmaz, ami az eredeti műnek nem sajátja. Mi az eredeti, színházi verzióval dolgozunk, és bár a zenét beemeltük, de az énekelés helyett erősebbnek találtuk, ha a prózai szöveg mellé a francia sanzonok széles skálájából választunk aláfestést. Minden szereplőnek van egy saját zenei témája, ami bizonyos helyzetekben aláhúzza a karaktert.

– Mesélne kicsit a szerepéről?

– Gaby a ház asszonya, az áldozat felesége és elvileg a vagyon első számú örököse. Menet közben persze kiderül, hogy indítéka mindenkinek volt a gyilkosságra. Gabyt szinte az összes nőhöz erős szálak fűzik; a házban lakik a nővére, az anyja, a két lánya, a dadus, és a szobalány, csupán a sógorasszonyával nem ismerik egymást személyesen, de annak is megvan az oka, így az is egy erős viszony. Fiatalon házasodott, korán szült és benne ragadt a háziasszony szerepben, de már egy ideje terhes neki az aranykalitka. Elsőre hideg, számító nőnek tűnhet, de a történet során kibontakoznak a személyisége mélyebb rétegei és megmutatja az emberi oldalát is.

– Mekkora kihívást jelentett Gaby megformálása?

Gyakorló anyukaként az egy szem fiam a mindenem, így talán az jelentette számomra a legnagyobb kihívást, hogy hitelesen fogjam meg ennek a nőnek a családja, gyerekei iránti látszólagos ridegségét. A tragédia kapcsán Gabynak nem a család iránti féltés a zsigeri reakció, hanem a saját egzisztenciájáért aggódik. Ahogy végre kimond sokéve titkolt fájdalmakat, lassan könnyül a lelkiismerete is. Ebbe tudok kapaszkodni és innen megfogalmazni ennek a nőnek az igazát, és azt az erősödő anyai ösztönt, amikor a saját bőrén túl elkezdi félteni a gyanúba keveredő lányait is.

– Milyen volt a közös munka Kéri Kittyvel?

– Nem csak Kittyvel nem találkoztunk korábban, de alapvetően női rendezővel sem dolgoztam még, így nagyon kíváncsian vártam a próbákat. Úgy tapasztaltam, másmilyen is volt, mint férfi rendezővel, Kitty sokkal nagyobb hangsúlyt helyezett a karakterek finom érzelmi hangolására. Persze erősen hatott a próbafolyamatra az is, hogy csak női szereplők vannak, de még az alkotógárdán belül is, a kellékesünk, a rendezőasszistensünk és a súgónk is hölgy. Az író viszont férfi és a próbák során találtunk több olyan helyzetet, amiben azt éreztük, hogy egy nő biztosan nem a leírtak szerint reagálna. Ezeket apránként kibontottuk és újrafogalmaztuk úgy, ahogy az a természetes női mivoltunkból jött.

– Nyolc színésznő hogyan dolgozik együtt a színpadon?

– Biztos sokan azt gondolják, hogy rosszul, pedig épp ellenkezőleg. Nekem már volt hasonló élményem az Acélmagnóliák kapcsán, amiben hatan voltunk a színpadon, csak nők. Ráadásul életem eddigi leghosszabb szériája volt, ötven alkalommal játszottuk és minden alkalommal tele endorfinnal jöttünk le a színpadról, holott az sem egy vidám történet. Szeretek úgy dolgozni, hogy nőkkel vagyok körülvéve, más atmoszféra, nagyon erős energiák vannak a színpadon és érezni, hogy a szeretet tartja össze a közös munkát.

– Mire számítsanak a nézők a Nyolc nő kapcsán?

– Nagyon szeretek krimit játszani és olvasni is. Nem is olyan távoli emlék számomra a Tíz kicsi néger című darab, ami hangulatában, felépítésében hasonló mű, ugyanakkor az egy kemény drámai vonalra helyezett történet, itt viszont sok ponton megjelenik a humor, és általában erre építenek az adaptációk. Mi most a történet drámai, emberi oldalát ragadtuk meg és az első visszajelzések alapján ez egy izgalmas koncepció. Sokan szeretik kigömbölyíteni ezeket a kissé sztereotíp karaktereket, ezzel is növelve a szórakoztató irányt, mi viszont igyekeztünk megőrizni a történet súlyát és komolyságát. Elvégre mégis csak egy holtesttel vagyunk összezárva nyolcan, mindenféle kiút nélkül és fontos, hogy az előadás minden percében hatással legyen ránk a tudat, hogy egy gyilkos van közöttünk. A humor úgy jelenik meg, hogy azokat mi nem vesszük fel, de néző kihallja. Nagyon szeretem ezt a fajta színházat, ahol a drámai hatást egy-egy jól elhelyezett és időzített poénnal oldjuk, kiváló eszköz ez a katarzis eléréséhez.

A premier pénteket este 7 órakor lesz a Kelemen László Kamaraszínházban.