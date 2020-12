Népszerű volt az Ady-versek másKÉPp pályázat

Az Ady Endre Városi Könyvtár még október elején pályázatot hirdetett Ady-versek másKÉPp címmel diákoknak, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által szervezett Az én könyvtáram projekt mintaprogramjának alkalmazásával.

A program célkitűzése az olvasás népszerűsítése volt a fiatal korosztály körében. A pályázat során a résztvevők felhasználhatták és bővíthették digitális ismereteiket.

A pályázat témája Ady Endre-versek olvasása és azok központi témájának, szellemiségének, a vers üzenetének, kiemelt gondolatainak, vagy egy-egy sorának modernizálása a korszerű médiatechnikai eszközök használatával. A kiírásra általános iskola 7–8. osztályos és középiskolás tanulók jelentkezhettek. A november közepén lejáró határidőt a könyvtár a vírushelyzet miatt december elejéig meghosszabbította, így többen vehettek részt benne.

– A beérkezett pályaművek átnézése és értékelése megtörtént. A szakértő zsűri tagja volt Sándor Boglárka, Turi Tünde és Iván Donát. Összesen 60 pályázatot adtak be, 34 fő a fiatalabb, 26 az idősebb korcsoportból. A tanulók öt iskolából küldtek be anyagot (Szent László ÁMK, MNÁMK, Liszt Ferenc AMI, Bajai SZC Jelky András Technikum és Szakképző Iskola és a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola). Minden résztvevő kap oklevelet, és mintegy fele részesül valamilyen díjazásban, de a többiek is kapnak kisebb ajándékot, melyhez az intézmény mellett sok támogató is hozzájárult, ami külön öröm ebben a helyzetben. Köszönet illeti a pályázó tanulókat, a felkészítő tanárokat, a zsűrit, az iskolákat és a szponzorokat is – mondta el hírportálunknak Zalavári László igazgató.