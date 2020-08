Nem lesz őszi évad, elmaradt előadásokat pótolnak Kalocsán

Új bemutatók helyett a járvány idején lefújt előadásokat pótolják a Kalocsai Színházban.

Nem lesz hagyományos értelemben vett őszi évadja a Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtárnak, jelentette be az intézmény munkatársa hírportálunknak. Madura Tünde, a színházi programért felelős művelődésszervező hangsúlyozta: ősz végén azért lesz két új bemutatójuk, ám az előtte lévő hetekben-hónapokban inkább a Covid-járvány idején elmaradt vagy lefújt előadásokat fogják pótolni. Sikerült megegyezni új időpontban dr. Csernus Imrével, és a Dumaszínház-műsorokat is megtartják: Dom­bóvári István pont a napokban pótolta tavasszal lefújt fellépését.

– A színházi évadunkat is érintette a koronavírus: egy bérletes előadást voltunk kénytelenek halasztani, illetve két vendégelőadást törölni vagy csúsztatni. Még így is viszonylag szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy csak egy bérletes előadás, a Magyarock Dalszínház Legénybúcsú című musicalje maradt el. Ezt április 1-jén tartottuk volna, de mivel ekkorra már nem lehetett zárt térben megrendezni, úgy döntöttünk, későbbi időpontban tartjuk meg. A szervezése még most is tart, mivel az anyaszínházak ugyancsak pótlásokra kényszerülnek; ebből kifolyólag nehézkes az időpont-egyeztetés – magyarázta Madura Tünde.

– Még az idei évben pótolni fogjuk, és ha minden igaz, akkor a napokban vagy a következendő hetekben közzé is tudjuk tenni az új dátumot – fűzte hozzá bizakodva. Felhívta a figyelmet: azok, akik érvényes jeggyel vagy bérlettel rendelkeznek az előadásra, csak a telefonjukat kell figyelniük, mivel SMS-értesítést kapnak a műsorváltozásról.

A vendégelőadások közül volt már olyan, amit pótolni tudtak: Dombóvári István önálló estjét a héten tartották meg. Dr. Csernus Imre előadása szeptember 24-re került át – erre szintén érvényesek lesznek a korábban megváltott belépők. A következő színházi program, szeptember 30-án, újra egy Dumaszínház-est lesz, a Szomszédnéni Produkciós Irodával. Az Impulzív Lélekmelegítők pódiumbeszélgetés-sorozat újabb epizódjára november 12-re lehet majd beülni, a vendég Orvos-Tóth Noémi klinikai szakpszichológus lesz. Dolgoznak még a Mert hülye azért vagyok! című humorest pótlásán is: Varga Ferenc József és Aradi Tibor fellépésének egyelőre nincs új időpontja, sorolta a korábban meghirdetett, majd elhalasztott esteket a művelődésszervező.

– Sajnálattal kell közölnünk ugyanakkor, hogy ősszel még nem áll módunkban bérletet kibocsátani, így a klasszikus értelemben vett őszi évadunk az idei évben elmarad – közölte Madura Tünde. – Nem szeretnénk ugyanakkor, hogy színház nélkül maradjanak a vendégeink, ezért tervezünk két szabad előadást, október-novemberre. Ennél több konkrétumot azonban egyelőre nem szeretnék elárulni, de igazi színházi csemege lesz, amelynek keretében ismert és elismert színművészek lépnek majd színpadra – ajánlotta. A szakember arra kérte a színházrajongókat, hogy a szokásosnál gyakrabban látogassák a művelődési központ közösségi oldalát és honlapját, egyrészt az aktuális jegyinformációkért, másrészt pedig azért, mert a veszélyhelyzetben bármikor megtörténhet, hogy bejön egy új szabályozás, ami műsorváltozást okoz.