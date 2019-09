Negyedszázados partnertelepülési kapcsolatokat ünnepelt Halas

A jubileumi Halasi Szüreti Fesztiválon a testvérvárosi kapcsolatok is főszerepet kaptak. Kiskunhalas negyedszázados együttműködést ünnepelhetett németországi és lengyelországi partnervárosaival, akiknek művészeti csoportjai ízelítőt adtak kultúrájukból.

Több partnervárosi delegáció is érkezett a Halasi Szüreti Fesztiválra. Idén két testvérvárosi településsel is huszonöt éves évfordulót ünnepel Halas, melyeket emlékkő és sétánytábla avatással tettek emlékezetessé.

A németországi Kronach városából érkezett a legnépesebb delegáció, akik a Csipkeház udvarán ünnepélyes keretek között emlékkövet helyeztek el a huszonöt évvel ezelőtt – a partnervárosi kapcsolat kezdetén – ültetett emlékfa mellé. Fülöp Róbert ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta, örömükre szolgál, hogy a város egyik legfontosabb helyszínén, a Csipkeház udvarán köszönthették a németországi delegációt. – Kiskunhalas neve már összeforrt a csipkével, így ez a legideálisabb helyszín arra, hogy a számunkra fontos dolgokra itt emlékezzünk. A 25 éves évfordulókor azzal a bizalommal állunk itt, hogy tovább tudjuk majd mélyíteni a barátságunkat – mondta a településvezető.

Kronach jelenlegi polgármestere, Wolfgang Beiergrößlein köszöntőjében elmondta, hogy az emlékkő településük régi városházának padlózatából származik, két kronachi kőfaragó szobrász készítette. A kövön mindkét település jelképe látható, a halasiak három hala és a kronachi várnak, a Rosenberg Festungnak a jelképe, a három rózsa.

Az ünnepélyes avatáson részt vett a testvérvárosi kapcsolatot megalapozó szerződést megkötő egykori kronachi polgármester, Manfred Raum is. – Hálás vagyok, hogy itt lehetek ma Halason és kívánom, hogy a két város közötti együttműködést a jövőbeni városvezetők is fenntartsák – mondta Manfred Raum.

Szintén a szüreti forgatag hétvégéjén ünnepelték Halas és a lengyelországi, Nowy Sacz (Újszandec) negyedszázados testvérvárosi kapcsolatát. A halasiak Kuris István László képviselő kezdeményezésére a piac és a városháza közötti járdaszakaszt Újszandec sétánynak nevezték el. Az ünnepélyes avatón Farkas Dániel alpolgármester elmondta, hogy a magyar-lengyel barátságot és a két település kapcsolatát is egyre szorosabb szálak fűzik össze, a sétány elnevezése kiváló példa erre. Nowy Sacz polgármestere, Ludomir Handzel emlékeztetett, a kölcsönös tisztelet jelzi, hogy városukban is van magyar nevű utca és mostantól Halason is van lengyelországi településről elnevezett sétány. Az új közterületet Hozdik Zsolt plébános áldotta meg.

Az ünnepséget a testvérváros Lachy tánccsoportja zenés-táncos műsora zárta, akik a településvezetőket és a plébánost is táncra invitálták.

Halasra menekült lengyelek

Nowy Sacz és Kiskunhalas egymást segítő kapcsolata már az 1980-as években elkezdődött. Az akkori lengyelországi hadiállapot és a gazdasági válság elől elmenekülő lengyelek Halason is szerencsét próbáltak, igyekeztek vendégmunkásként elhelyezkedni. Az ekkoriban kialakult kapcsolatok alapozták meg a két település hivatalos testvérvárosi egyezményét.