Negyedszázada indult útjára a Micimackó Mesemondó Találkozó

Szép jubileumhoz érkezett a kecskeméti Forradalom utcai óvoda Micimackó Mesemondó Találkozója, pénteken már huszonötödik alkalommal rendezték meg.

A találkozón minden alkalommal szép számmal vesznek részt Kecskemét mesét szerető és szépen mesélő óvodásai. Idén sem volt ez másként, tizennégy óvodából tizenhét kisgyermeket neveztek az óvodapedagógusok.

A mesék nagyon változatosak voltak, a rövidebbtől az egészen hosszúig, a láncmesétől a bonyolultabb szerkezetűig sokfélét hallhatott a közönség, például A répa, A macskacicó, A kiskakas gyémánt félkrajcárja és A szállást kérő róka címűt. A délelőtt során ellátogatott a gyerekekhez Micimackó és Tigris is, akik vidám játékokkal készültek. Volt sok meglepetés, ajándék; a könyvek, oklevelek, színezők mellett természetesen a torta sem hiányozhatott.

Az ünnepi találkozón részt vett Butka Gáborné is, aki negyedszázada megálmodta a mesemondó ünnepet, és azóta is töretlen lelkesedéssel vállal szerepet a zsűriben, azaz a Bölcsek Tanácsában. Rajta kívül jelen volt Szentesiné Wladimír Mária is, aki huszonöt éve volt a Forradalom utcai óvoda vezetője, Kapásné Pusztai Edit, a Corvina Óvoda vezetője, Obbágy Tiborné intézményvezető-helyettes, Engert Jakabné alpolgármester és Dobos József önkormányzati képviselő is.