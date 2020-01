Nagy sikert arattak új koreográfiáikkal

Kalocsán most először mutatták be a Piros Rózsa Táncegyüttes és a Kalocsai Bokréta Népművészeti Egyesület Bokréta, Rezeda és Csajgorás csoportjának közös, másfél órás estjét.

Különböző minősítő versenyeken, más városokban már korábban láthatta a közönség a Piros Rózsa Táncegyüttes és a Kalocsai Bokréta Népművészeti Egyesület Bokréta, Rezeda és Csajgorás csoportjának közös, másfél órás estjét, azonban Kalocsán most először mutatták be. A magas rangú Muharay Elemér Népművészeti Szövetség szakmai elismerését tavaly megszerző, Ahogy vót, úgy vót és a Kéretés című néptáncos színdarabokat szombaton mutatták be a Városi Színházban, amelynek a mintegy 250 fős nézőtere kicsinek bizonyult, ezért további előadások is várhatók.

– Telt ház volt, és akadtak jó páran, akik csak állva tudták végignézni a műsort – mesélte Illésné Koszta Krisztina, aki férjével, Illés Zoltánnal tanítja az együtteseket, a két díjazott koreográfia is az ő munkájuk. – A visszajelzések alapján nagyon jó estén vagyunk túl, minden csapat maximálisan teljesített, a nézők pedig nagyon-nagyon elégedetten mentek haza – summázta.

Illésné Koszta Krisztina örül, hogy végre hazahozhatták az előadásokat, mert nagy volt a nyomás, hogy a kalocsai közönség is láthassa a népszerű csapatok díjazott munkáját. Mint mondta, korábban csak Veresegyházán és Kaposváron, egy-egy minősítő versenyen mutatták be a produkciót, így a helyiek ilyen formában még nem láthatták őket. Elárulta: lévén ekkora volt az érdeklődés a darabok iránt, biztosan lesznek további előadások. Ezek közül egyelőre egy tűnik biztosnak: már egyeztetik a szervezőkkel, hogy ők nyitják a három év után idén újra megrendezésre kerülő, immáron XXII. Duna Menti Folklórfesztivált.