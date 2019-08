Nagy sikernek örvend a Kecskemét 650

Újabb kimagasló látogatószámmal büszkélkedhet a múzeum Cifrapalota kiállítóhelye, ugyanis a már félidejében járó Kecskemét 650 tárlatot eddig 21 és fél ezer ember tekintette meg. A modern technika vívmányaival bemutatott kiállítás szórakoztatva meséli el a város históriájának közismert eseményei mellett a kevésbé ismert történeteket is.

Nem látta még minden kecskeméti a tárlatot, de 21 ezren már igen. A kiállítás, amit minden kecskemétinek látnia kell – ez a mottója a Cifrapalotában tavaly decemberben nyílt, a város 650 éves történetét bemutató látványos tárlatnak. Noha a 110 ezres város összes lakója eddig nem tette tiszteletét a kiállításon, az így is kimagasló látogatószámmal büszkélkedhet.

Az interaktív, modern tárlaton a régi tárgyak mellett egykori újságcikkek, filmhíradók és filmrészletek segítségével idézik fel a város 650 éves történelmét. Különösen izgalmas az a terem, ahol a tablókon a települést megrázó legnagyobb katasztrófákat – így az 1739-es nagy pestisjárványt (a város 20 ezer lakosából 6200 vesztette életét), az 1794-es nagy tűzvészt (3 óra alatt leégett Kecskemét nagy része, körülbelül 920 ház és 20 szárazmalom) és az 1911-es földrengést (a házak negyede megsérült, de személysérülés nem történt) – mutatják be. De minden korosztálynak érdekesek lehetnek a város régi utcáit, tereit, lakóit megidéző rövidfilmek is, melyeket kifejezetten erre a kiállításra kölcsönözte ki a múzeum a Magyar Filmarchívumból.

A látogatók számára elérhető egy online képeslapgyűjtemény, ahol az érintőképernyős alkalmazással lehetőség van Kecskemét térképi ábrázolásait böngészni, a különböző korok Kecskemétjét összehasonlítani. Olyan újszerű megoldásokkal is találkoznak az érdeklődők, amelyeket eddig nem alkalmaztak kiállításokon, közel 150 négyzetméteren Ifresco látható, amely digitálisan létrehozott, nagy méretű grafikákkal borított, 3D hatású falfelszín.

Különleges, hogy ma már nem létező, vagy csak tervrajzon megszületett épületeket mutatnak be, világító, 3D-s nyomtatási technológiával készült makettek segítségével, interaktív fiókokkal kiegészülve. A „milyen volt egykor és milyen ma” valószínűleg minden kecskeméti számára izgalmas téma lehet. Ezekhez több mint 2000 fénykép készült 2018-ban a városban, 60 nézőpontból pedig gömbpanoráma-felvételekkel.

A Katona József Múzeum közölte, a családoknak szóló belépővel (350 Ft/fő) három állandó kiállítás is megtekinthető: a Nagyurak és vezérek – híres avar leletek a Kiskunságból, az Állandó képzőművészeti kiállítás (híres Mednyánszky László- és Tóth Menyhért-képekkel), valamint a Kecskemét 650. Minden hónap utolsó vasárnapján pedig térítésmentes a belépés a családok számára.

Az új tanévtől továbbra is biztosítja a múzeum a kecskeméti osztályok részére az ingyenes látogatást. A kiállítás december 31-ig tekinthető meg, keddtől vasárnapig, 10 és 17 óra között.

A külföldieknek is tetszik

Számos külföldi vendég is érkezik Kecskemét egyik legszebb épületébe, ahová a német turisták mellett holland látogatók is betérnek, ugyanakkor a Kecskemét 650-et már Ausztráliából is megtekintették. A múzeum vendégkönyvében emlékül hagyták a következő sorokat: „Nagy örömömre szolgál, hogy láthatom Magyarország történelmének lenyűgöző szeletét. Ragyogó élmény ért a múzeumban, semmihez sem fogható ez, amivel eddig valaha is találkoztam! Üdvözlet Sydney-ből!”