Nagy Britanniában és New Yorkban is debütál a kecskeméti Csoportterápia

Online évadbejelentő sajtótájékoztatóval, gálával egybekötött díjátadóval, külföldi online premierekkel, trianoni emlékműsorral és egy grátiszközvetítéssel készül 2019/2020-as évada lezárására a Kecskeméti Nemzeti Színház.

Még szavazhatnak az évad kedvenceire

Az Együtt a Művészetért Díjátadó Gála június 2-án este 7-kor, ezúttal online lesz látható a teátrum online közvetítő felületein. A szavazás már elindult, a megszokott kategóriákban a voksokat május 28-án éjfélig várják ezúttal csak az online űrlapon érhető el.

A kecskeméti Csoportterápia Nagy Britanniában és New Yorkban is debütál

Május 30-án Magyarország egyik legnépszerűbb musical-vígjátékát, a Kecskeméti Színház Csoportterápia című előadását mutatja be online csatornáin, angol felirattal, a Londoni és a New York-i Magyar Kulturális Központ, így azt az Egyesült Királyságban és az USA-ban első alkalommal tekintheti meg a nagyérdemű. A Szente Vajk, Galambos Attila és Bolba Tamás szerzőtrió neveivel fémjelzett produkció a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház előadásában, Cseke Péter rendezésében szórakoztatja majd a színházkedvelők nemzetközi közönségét.

A közvetítés a Londoni Magyar Kulturális Központ, a New York-i Kulturális Központ és a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Facebook oldalain lesz látható 2020. május 30-án, szombaton, greenwichi idő szerint este 19:00 órától. A felvételt egy hétig tekinthetik meg az érdeklődők, itt: https://www.facebook.com/hcclondon/videos/1384949891714189/?notif_id=1590162032020127¬if_t=premiere_video_processed

Évadbejelentő sajtótájékoztató

Évadbejelentő nyilvános sajtótájékoztatót tart a Kecskeméti Nemzeti május 28-án csütörtökön 12 órakor, amely látható lesz a színház Facebook oldalán, Youtube csatornáján és a www.kecskemetinemzeti.hu oldalon is. A nagy népszerűségnek örvendő évadbejelentő videó-rejtvény játék a közösségi oldalon véget ért, a közönség által kitalált produkciócímek mellett a részletekkel, és a 2020/2021-es évad további fontos információval jelentkezik majd a színház vezetősége.

Trianoni emlékműsor június 4-én

A nemzeti összetartozás évét ünnepelve, a trianoni szerződés aláírásának 100. évfordulójának alkalmából emlékműsorral készül a Kecskeméti Nemzeti Színház. A megemlékezést a színház június 4-én 16:30-kor közvetíti online, az eseményt a Kecskeméti Televízió is műsorára tűzi, június 4-én, az esti órákban.

Júniusban sem maradnak közvetítés nélkül a rajongók

A június 2-i online gálát követően, a tanév utolsó napjaiban, egy záró online előadásközvetítéssel készülnek. A nyári szünet előtt az egész család számára kínál kikapcsolódást a Szente Vajk rendezte János vitéz című daljátékkal a teátrum. A zenés családi mű június 9-én este 7-kor lesz látható, a népszerű, Ha kedd, akkor Kecskemét közvetítéssorozat utolsó állomásaként.

Borítóképünk a Csoportterápia című darab bemutatóján készült.