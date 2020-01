Művészek segítségével alkottak megzenésített verset a bácsalmási diákok

Rendhagyó zenés irodalomórát tartottak csütörtök délelőtt Bácsalmáson, a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában a magyar kultúra napja keretében.

Sáfár Mónika Jászai Mari-díjas színművész, Marton Árpád költő és Kéménczy Antal zeneszerző, zongoraművész ismertették meg a felső tagozatos tanulókat a versírás és a vers megzenésítésének alapjaival. A nem mindennapi tanórán a gyerekek először röviden megismerkedtek a három művész szakmájának jellemzőivel. Emellett a fiatalok Marton Árpád költővé válásának különös történetét is meghallgathatták. A művész elmondása szerint úgy lett költő, hogy vett egy biciklit, ugyanis biciklizés közben jutottak eszébe először rímelő sorok, azóta is kétkeréken tekerve találja ki az összecsengő szavakat.

A kötetlen hangvételű beszélgetés során hamar kiderült, hogy vannak hangszeren játszó és verseket író felső tagozatosok is a teremben. A kezdeti szeppentség után így a diákok könnyedén kapcsolódtak be az első rímfaragó játékba. A művészek a Halász Judit énekhangján népszerűvé vált Zelk Zoltán vers, az Ákombákom segítségével mutatták be a tanulóknak, hogyan zenésíthetők meg a költemények. A foglalkozás végére a gyerekek a művészekkel együtt alkottak egy megzenésített verset.

Pálmai Zoltán, intézményvezető lapunknak elmondta, hogy azt interaktív tanórát, melynek célja a diákok érdeklődésének felkeltése a művészetek, a kultúra iránt pályázati forrásból valósították meg. Bíznak benne, a jövőben is tudnak majd hasonlóan tartalmas tanórával kedveskedni a gyerekeknek.