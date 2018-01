Múlt idők esküvői láthatók a képeken

Régi esküvői fotók kiállítása és rendhagyó zenés irodalmi beszélgetéssel ünnepelték a Magyar Kultúra Napját Kiskunhalason a Közösségek Házában. A rendezvény vendége egy kiskunhalasi származású művészházaspár volt, Tallér Edina írónő és Gerner Csaba színművész.

Az ünnepség irodalmi beszélgetéssel folytatódott, melynek vendégei Tallér Edina író, újságíró és Gerner Csaba színművész volt. A Kiskunhalasról elszármazott, ma bár Budapesten élő művész házaspár helyi kötődéseikről beszéltek, pályafutásuk főbb állomásairól valamint a hazai kulturális élet aktuális kérdéseiről.

Az este során fellépett a helyi művészeti iskola pedagógus kara is, majd Anda Péter fotográfus, a Múlt idők esküvői című fotókiállítást nyitotta meg.

A rendhagyó tárlat sajátossága, hogy a bemutatott esküvői képeken, kiskunhalasiak láthatók, sok esetben maguk a kiállítás látogatói, akiket elkísérték a gyermekeik, unokáik is, hogy együtt idézzék fel életük legszebb napjának pillanatait. A kiállított képek egyben kordokumentumok is, amelyek bemutatják a múlt század eleji fényképezés technikáját és az akkori esküvői ruha divatot is.